All4Labels e ACTEGA presentano la campagna “The Flow”

All4Labels Global Packaging Group e ACTEGA presenteranno a Labelexpo “The Flow”, una campagna progettata per presentare le opzioni di metallizzazione sostenibile on-demand STARSHINE™. Questa soluzione innovativa non solo migliora l’aspetto visivo, ma riduce anche le emissioni di CO₂ fino all’80% rispetto alle tradizionali lamine metalliche, segnando un passo fondamentale verso la sostenibilità nel settore dell’etichettatura.

Sviluppato in collaborazione con ACTEGA, STARSHINE™ utilizza la tecnologia proprietaria ECOLEAF® per creare un effetto metallizzato unico che trasforma le etichette autoadesive in sofisticate esperienze visive. La sinergia tra All4Labels e ACTEGA è stata determinante nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel mercato per anni, e questa campagna consolida ulteriormente questa partnership.

“Siamo orgogliosi di rafforzare le nostre sinergie con partner come ACTEGA”, ha dichiarato il Dott. Guenther Weymans, CEO di All4Labels. “Questo successo è una testimonianza della collaborazione tecnica, ingegneristica e di ricerca e sviluppo tra i nostri team di esperti, che prevediamo di estendere nel 2025”.

Con la tecnologia di stampa flexo è possibile ottenere un effetto metallizzato multicolore, particolarmente adatto ai mercati della cura della casa e della persona, paragonabile alla stampa a caldo ma con maggiori vantaggi in termini di sostenibilità, e la decorazione STARSHINE™ può essere portata a un livello superiore con la tecnologia di stampa serigrafica ad alto spessore, disponibile presso la sede di All4Labels di Leeds (Regno Unito), che offre uno straordinario effetto metallizzato dorato, paragonabile alla goffratura a caldo, particolarmente adatto per decorazioni di alta qualità per il segmento vino e liquori.

L’esclusivo effetto metallizzato STARSHINE™ per etichette autoadesive è progettato per trasformare qualsiasi superficie in un’esperienza visiva sofisticata, elegante e coinvolgente. Offre un gioco dinamico di luci e riflessi, aggiungendo profondità e brillantezza all’imballaggio e valorizzando l’identità del marchio.

“L’effetto metallizzato nasce da un processo ottimizzato per ridurre l’impatto ambientale senza compromettere la qualità o le prestazioni estetiche”, ha dichiarato Harald Jasper, Amministratore Delegato di ACTEGA Metal Print. “Collaborare con All4Labels ci ha permesso di raggiungere nuove frontiere del design e dell’innovazione, migliorando al contempo la nostra tecnologia per servire al meglio i proprietari di marchi in diversi mercati”.

La campagna “The Flow”, stampata con ECOLEAF® e tecnologie inkjet ibride, presenterà campioni di prodotti reali provenienti dai settori del vino e dei liquori e della cura della casa e della persona, sottolineando sia l’innovazione che la sostenibilità. Un fattore chiave che ha ispirato la campagna è stata la crescente consapevolezza dei consumatori. Infatti, gli studi dimostrano che il 39-43% degli utenti finali è disposto a pagare di più o a cambiare i propri marchi preferiti per prodotti con imballaggi ecocompatibili. Di conseguenza, i marchi di oggi si stanno impegnando per un mondo più sostenibile, integrando la responsabilità nelle loro strategie principali, ripensando i materiali, riprogettando i processi e ridefinendo i valori del marchio.

“Nel dare vita a The Flow, abbiamo scelto intenzionalmente un design astratto per riflettere la bellezza e la fluidità di un approccio consapevole”, ha affermato

“Questa estetica incarna il flusso di cambiamento, consapevolezza e innovazione guidato dai proprietari dei marchi e ispirato dalle scelte dei consumatori: le analisi di mercato mostrano che oltre il 40% dei proprietari dei marchi prevede di adottare tecniche di packaging innovative e sostenibili entro il 2025, nell’ambito del passaggio a un’economia circolare, mentre il 90% dei consumatori è ora più propenso ad acquistare da marchi che offrono imballaggi sostenibili”.