Sun Chemical presenterà il suo ampio portafoglio di inchiostri, vernici e adesivi sostenibili progettati per il settore delle etichette e del packaging.

Lo stand sarà una vera e propria vetrina di soluzioni all’avanguardia, che spazieranno dalle tecnologie analogiche alle piattaforme digitali, con un focus preciso su prestazioni, conformità normativa e sostenibilità. Dai sistemi flexo UV LED di nuova generazione alle soluzioni inkjet digitali, l’azienda mostrerà come le sue innovazioni supportino processi produttivi più efficienti, immagini di grande impatto e, soprattutto, flussi di lavoro circolari per gli imballaggi.

Inchiostri e vernici ad alte prestazioni

Tra le novità in evidenza, i visitatori potranno scoprire:

SolarWave Integra : inchiostri flexo UV LED standard.

: inchiostri flexo UV LED standard. SolarWave FSP : inchiostri flexo UV LED conformi alle normative sulla migrazione.

: inchiostri flexo UV LED conformi alle normative sulla migrazione. Vernici SunWave LED : disponibili lucide, opache, stampabili e food compliant.

: disponibili lucide, opache, stampabili e food compliant. SolarWave Panther : neri ad alta densità ottimizzati per la polimerizzazione ad alta energia.

: neri ad alta densità ottimizzati per la polimerizzazione ad alta energia. SolarScreen Wave : gamma completa di inchiostri serigrafici UV LED standard.

: gamma completa di inchiostri serigrafici UV LED standard. SolarFlex FDW e Slalom : bianchi opachi standard e idonei al settore alimentare.

: bianchi opachi standard e idonei al settore alimentare. SolarVerse: sistema modulare di basi pigmentate e vernici tecnologiche che semplifica la gestione dei colori e aumenta la sostenibilità.

Soluzioni per l’economia circolare

La sostenibilità rimane al centro della strategia di Sun Chemical, in linea con le nuove normative europee come il PPWR. A Barcellona saranno presentati:

Inchiostri progettati per rimanere aderenti al supporto durante il riciclo, migliorando la qualità del materiale recuperato.

La soluzione SolarFlex CRCL , studiata per i processi di riciclo con disinchiostrazione.

, studiata per i processi di riciclo con disinchiostrazione. Inchiostri e vernici Electron Beam (EB), ideali per imballaggi monomateriale e monostrato.

Non mancheranno anche nuove vernici tattili e una gamma aggiornata di inchiostri serigrafici conformi alle normative sulla migrazione, ulteriore testimonianza dell’impegno verso un packaging sempre più circolare e responsabile.

Innovazione digitale

Leader mondiale nella stampa digitale per etichette, Sun Chemical presenterà i suoi più recenti sviluppi negli inchiostri UV e UV LED per inkjet, con formule aggiornate e conformi alle ultime disposizioni normative. Saranno in evidenza anche nuove vernici e primer che ampliano le possibilità applicative della stampa digitale su molteplici supporti.

Grazie a una rete produttiva globale, Sun Chemical assicura la disponibilità locale dei prodotti, riducendo tempi di consegna ed emissioni logistiche, a beneficio di stampatori e converter.

Gestione del colore

Un ruolo centrale avrà anche il SunColorBox, la suite di strumenti e servizi per la gestione digitale del colore che garantisce precisione e coerenza cromatica lungo l’intera filiera del packaging, dai designer agli stampatori.

“Siamo orgogliosi di offrire uno dei portafogli più completi per etichette e imballaggi, sia su piattaforme analogiche che digitali. La nostra continua innovazione nelle tecnologie UV, LED, EB e digitali, unita alla forte attenzione alla sostenibilità, ci permette di fornire soluzioni performanti e responsabili. A Labelexpo mostreremo come le nostre tecnologie possano accelerare la diffusione della stampa digitale e supportare una filiera più sostenibile”, ha detto Jonathan Sexton, Direttore Marketing Narrow Web e Screen di Sun Chemical.