FINAT, l’associazione europea che rappresenta l’industria internazionale delle etichette, sarà protagonista a Labelexpo Europe 2025 presso la hall 4 stand E49. Dopo il successo del recente European Label Forum, l’associazione invita soci, partner e professionisti del settore a un nuovo momento di incontro e confronto alla più importante fiera mondiale delle etichette e del packaging.

Lo stand FINAT offrirà un’agenda ricca di spunti, occasioni di networking e contenuti esclusivi per chiunque desideri approfondire le tendenze e le prospettive del comparto.

Cosa troverete allo stand FINAT

Dialogo con gli esperti : confronto diretto con rappresentanti della filiera su trend di mercato, tecnologie, normative e marketing.

: confronto diretto con rappresentanti della filiera su trend di mercato, tecnologie, normative e marketing. Focus sui gruppi di lavoro : scoperta delle attività FINAT nei campi tecnico, sostenibilità, marketing e affari normativi.

: scoperta delle attività FINAT nei campi tecnico, sostenibilità, marketing e affari normativi. Conoscenza e approfondimento : accesso a report, white paper e video aggiornati.

: accesso a report, white paper e video aggiornati. Economia circolare : presentazione di CELAB-Europe , la piattaforma per il riciclo dei release liner.

: presentazione di , la piattaforma per il riciclo dei release liner. Tendenze di mercato : analisi sullo stato e le prospettive del settore europeo delle etichette.

: analisi sullo stato e le prospettive del settore europeo delle etichette. Celebrazione dell’eccellenza : esposizione dei vincitori del FINAT Label Competition 2025 , una vetrina delle migliori innovazioni e creatività.

: esposizione dei vincitori del , una vetrina delle migliori innovazioni e creatività. Networking informale : drink offerti per incontrare colleghi e ricaricare i dispositivi.

: drink offerti per incontrare colleghi e ricaricare i dispositivi. Prospettive 2026 : informazioni sui prossimi eventi FINAT, come l’ European Label Forum di Siviglia (27-29 maggio 2026) e il Printer-2-Printer Seminar di Milano (4-6 novembre 2026).

: informazioni sui prossimi eventi FINAT, come l’ di Siviglia (27-29 maggio 2026) e il di Milano (4-6 novembre 2026). Competenze tecniche : possibilità di ritirare il Manuale Tecnico FINAT , riferimento internazionale per i test sulle etichette.

: possibilità di ritirare il , riferimento internazionale per i test sulle etichette. Vantaggi associativi: scoperta dei benefici di entrare nella community FINAT.

Durante i quattro giorni di fiera, allo stand saranno presenti membri del Consiglio, leader dei gruppi di lavoro ed esperti della taskforce, disponibili a condividere competenze e visioni sul futuro del settore.

Young Professionals Network: un brindisi al futuro

Mercoledì 17 settembre, dalle 16:30 alle 17:30 (stand Nilpeter 3D55), si terrà l’evento YPN Drinks & Networking, offerto da Nilpeter. Un’occasione unica per i giovani professionisti del settore di incontrarsi, confrontarsi e costruire relazioni in un ambiente informale e stimolante.

Formazione eLearning: il lancio nel 2026

Guardando al futuro, FINAT annuncia il debutto della propria piattaforma di eLearning nel 2026. Il primo corso, Label Printing Essentials, offrirà una panoramica completa sulla stampa di etichette, con contenuti multimediali, test interattivi e certificazione finale. Un’iniziativa pensata per supportare la formazione di nuove figure professionali e rafforzare le competenze della filiera.