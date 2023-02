Innovia Films ha appena annunciato il lancio della sua nuova campagna di comunicazione “Un futuro migliore”. La campagna sostiene il ruolo di Innovia nella creazione di materiali migliori, più sostenibili e riciclabili per il futuro, che vengono utilizzati negli imballaggi di consumo, nelle etichette e nei film per la grafica. La sua lunga storia nell’essere un innovatore globale e il principale produttore di film BOPP (polipropilene).

Diamo al futuro un’etichetta migliore.

Diamo al futuro una confezione migliore.

Diamo al futuro una stampa migliore.

Come suggerisce il nome Innovia, si tratta di innovazione, futuro e progresso. Innovia attribuisce grande importanza all’ulteriore sviluppo dei propri prodotti in modo tale da soddisfare le esigenze future, sia dal punto di vista del cliente che in termini di sostenibilità. Da qui la nuova affermazione: “Confeziona per il progresso” e la meccanica del titolo: “Diamo al futuro un’etichetta/confezione/stampa migliore”, nello sviluppo di imballaggi sostenibili e riciclabili. Ciò andrà a beneficio del nostro ambiente e l’utilizzo dei materiali di base è essenziale.

“Questo è al centro di ciò che facciamo. Volevamo che questo si riflettesse nella nostra comunicazione interna ed esterna” afferma Guenther Birkner, Presidente di Innovia.

“Lo sviluppo di soluzioni di imballaggio sostenibili e l’implementazione su larga scala è in pieno svolgimento. Abbiamo molti nuovi entusiasmanti sviluppi da offrire per applicazioni come film in polipropilene per sacchetti monomateriale e anche film in poliolefina che vengono utilizzati per involucri termoretraibili a bassa densità che si staccano automaticamente dalle bottiglie in PET e galleggiano nel processo di riciclaggio… tutti questi esempi illustrano come vediamo un futuro migliore per il packaging senza rischiare sprechi alimentari” spiega Simon Huber, amministratore delegato di Innovia Films Europe.

La nuova campagna “Better Future” sarà lanciata a livello globale nelle prossime settimane e mesi e sarà il fulcro delle attività di comunicazione sui media, alle fiere, internamente e su tutti i canali media di Innovia Films.

“Abbiamo scelto un design molto pulito e moderno per riflettere quanto sia attuale il nostro portfolio di lavori e film per molti settori. Poiché siamo un’azienda globale con clienti in molti paesi, volevamo che la campagna fosse universale: siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo e che “l’aspetto e la sensazione” della campagna funzioni in tutte le regioni. Il design della campagna è molto flessibile, quindi possiamo introdurre nuovi elementi visivi chiave per varie occasioni” conclude Marika Knorr, Head of Sustainability & Communications.