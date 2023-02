I comuni problemi di qualità associati ai solventi di lavaggio nella produzione di lastre flessografiche sono l’oggetto di un nuovo documento tecnico di XSYS. La guida, intitolata “LAVAGGIO SOLVENTI 101 – In che modo i solventi di lavaggio possono contribuire a garantire una qualità costante delle lastre?”, esamina alcuni dei miti che circondano il processo di lavaggio e spiega gli effetti negativi che l’uso non corretto dei solventi può avere sulla qualità di stampa finale.

La guida sottolinea l’importanza di mantenere il giusto equilibrio dei componenti nel solvente speciale come nylosolv® A di XSYS, utilizzato nei sistemi di produzione di lastre flessografiche. Se questa parte del processo viene trascurata, si compromette l’efficacia del lavaggio e possono verificarsi numerosi problemi di qualità in stampa, tra cui il cosiddetto effetto “Chicco di riso”, fuori registro o punti mancanti nei mezzitoni. Oltre a fornire soluzioni ad alcuni di questi problemi comuni, la nuova guida spiega anche la storia di nylosolv®, che è stato il primo solvente di lavaggio senza cloro sul mercato, e lo studio alla base di ogni suo componente.

“Siamo sempre desiderosi di condividere il vasto patrimonio di conoscenze che abbiamo accumulato qui in XSYS per aiutare i nostri clienti a massimizzare la produttività, garantire un’elevata qualità e ridurre gli scarti delle lastre. Questa nuova guida tecnica è un altro ottimo esempio di come XSYS, in qualità di fornitore leader del settore della flessografia, non solo fornisca le migliori soluzioni della categoria, ma offra anche valore aggiunto per consentire ai nostri clienti di ottenere risultati brillanti” ha dichiarato Simon Top, product manager di nyloflex®.

“Come concludiamo in LAVAGGIO SOLVENTI 101, un solvente di lavaggio regolato correttamente non solo assicura la produzione di lastre di qualità superiore, ma contribuisce anche ad aumentare l’efficienza e la longevità delle attrezzature, con significativi risparmi sui costi, maggiore produttività e una produzione più sostenibile ” ha concluso Stephan Reis, global strategic marketing director.

La guida LAVAGGIO SOLVENTI 101 è disponibile gratuitamente in più lingue e può essere scaricata qui.