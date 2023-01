Corsi formazione ATIF 2023: ecco il calendario degli appuntamenti

Ritornano i corsi di formazione in presenza di ATIF aperte a tutti gli operatori dell’industria flessografica. Di seguito la pianificazione degli incontri e relative date di chiusura iscrizioni. 3 marzo 2023 (9:00-17:00)

LA STAMPA DEL PACKAGING IN FLESSOGRAFIA

Introduzione alla stampa del packaging: collocazione del packaging nell’ambito della classificazione dei prodotti stampati. Evoluzione storica dell’imballaggio e analisi delle caratteristiche e necessità collegate alla riproduzione stampata del packaging. Chiusura iscrizioni: 5 aprile 2023 (9:00-17:00)

IL SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE IN FLESSOGRAFIA

Caratteristiche del cuore del sistema di stampa flessografico: i concetti di lineatura e volume. Origine, evoluzione struttura e cenni costruttivi dei rulli anilox. Incisione laser su ceramica e geometrie di incisione. Efficacia di trasferimento d’inchiostro e rapporto lineatura/volume associato alle caratteristiche del cliché. Controllo delle caratteristiche dell’incisione e sistemi di pulizia. 3 maggio 2023 (9:00-17:00)

IL PACCHETTO LASTRA E LA COMPRESSIONE DI STAMPA IN FLEXO

Tipi di matrice e evoluzione dei metodi di produzione delle matrici: intaglio, gomma vulcanizzata, resina liquida, fotopolimeri in lastra. Caratteristiche delle lastre da stampa: spessore, durezza, superficie. Realizzazione del grafismo: sistemi convenzionali e digitali. Rivelazione del rilievo: sviluppo a solvente, ad acqua, termico, incisione diretta. Fasi del trattamento dei fotopolimeri, processo di polimerizzazione. Cliché a testa tonda o a testa piatta. Controllo e misurazione delle matrici prima della produzione. Compatibilità con i solventi utilizzati in sala stampa. 24 maggio 2023 (9:00-17:00)

COLORE E PRESTAMPA IN FLESSOGRAFIA

Principi di riproduzione grafica: dall’immagine reale alla riproduzione stampata: utilizzare le mezzetinte per riprodurre valori tonali sfruttando i limiti della visione umana. Retinatura delle immagini, forme di punto e tipi di retino. Angoli dei retini di stampa per flessografia. Risoluzione delle immagini. 14 giugno 2023 (9:00-17:00)

COME CALIBRARE UN SISTEMA DI STAMPA FLESSOGRAFICO

Introduzione al processo di calibrazione per il sistema di stampa flessografico. Fasi della calibrazione: ottimizzazione, fingerprint, controllo del processo, caratterizzazione, miglioramento. Analisi dell’intero flusso delle operazioni. Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: ISCRIZIONE Per informazioni più dettagliate riguardo gli argomenti dei corsi potete cliccare al seguente link.