Sealed Air Corporation e Koenig & Bauer AG hanno annunciato di aver firmato una lettera di intenti non vincolante per espandere la loro partnership strategica per le macchine da stampa digitali.

La partnership mira a migliorare in modo significativo le capacità di progettazione degli imballaggi sviluppando tecnologie, impianti e servizi di stampa digitale all’avanguardia. Le soluzioni sviluppate da SEE e Koenig & Bauer saranno focalizzate a un time to market ancor più veloce e connesso digitalmente con i consumatori.

La serie di macchine da stampa digitali Koenig & Bauer RotaJET presenterà il software e l’hardware prismiq™ di SEE. Accelerando la digitalizzazione delle piattaforme di stampa, entrambe le aziende guideranno l’espansione del loro portafoglio di soluzioni. La partnership amplierà inoltre le opportunità di mercato per entrambe le società e nasceranno macchine da stampa digitali a marchio comune.