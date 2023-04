Dal 21 al 24 marzo, Koenig & Bauer Iberica ha aperto le porte della sua nuova sede produttiva a Gavà (Barcellona) per il settore degli astucci pieghevoli. Oltre 90 i professionisti del settore provenienti da 15 paesi che hanno accettato l’invito a partecipare alle giornate di Koenig&Bauer dedicate al post-stampa. I partecipanti sono stati anche tra i primi a ricevere informazioni sulla nuova sede degli specialisti della fustellatura di Koenig & Bauer da quando si sono trasferiti lo scorso anno.

Non solo, l’evento è stato anche un’ottima occasione per conoscere meglio le fustellatrici piane CutPRO Q 106 e Ipress 106 PRO, e la squadra spagnola con dimostrazioni dal vivo.

CutPRO Q 106 SB

La CutPRO Q 106 SB (formato max. foglio 760×1.060 mm, velocità di produzione fino a 9.000 fogli/h) ha gestito due commesse con astucci per prodotti alimentari e farmaceutici in diversi layout e forme. Il cambio di lavoro ha dato agli ospiti una dimostrazione dei rapidi tempi di avviamento e dell’elevato livello di automazione (compreso il registro Cut2Print, il registro Cut2Print PLUS e il sistema di blocco rapido pneumatico).

Gli ospiti del settore presenti hanno quindi potuto assistere a una Ipress 106 PRO in azione che ha prodotto lavori identici. Ciò ha consentito un confronto diretto dei due sistemi di macchine e delle loro diverse scale di automazione per la produzione di medio formato 3b.

La Ipress 106 PRO e la Ipress 106 K PRO sono dotate dell’innovativo alimentatore DriveTronic della famiglia di macchine offset a foglio Rapida.

Ciclo completo per astucci in cartoncino

Per completare il processo di produzione e dimostrare le credenziali di Koenig & Bauer come fornitore unico di macchine e attrezzature per la produzione di astucci pieghevoli, a Barcellona è stata anche vista in azione una piega-incolla Omega Allpro 110. Le linee piegaincolla sono prodotte a Istanbul da Koenig & Bauer Duran

Oltre alle presentazioni e alle dimostrazioni pratiche, gli ospiti hanno avuto ampie opportunità di discutere tutti i dettagli interessanti con i loro colleghi, sia durante l’evento che durante un incontro serale. Le visite guidate nel centro storico di Barcellona hanno completato le Giornate tecnologiche.