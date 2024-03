SCREEN ha recentemente raggiunto il traguardo della vendita di 100 macchine da stampa Truepress LABEL 350UV SAI a livello globale, appena tre anni dopo il lancio del modello SAI.

“Noi e i nostri clienti siamo entusiasti del successo di questa macchina da stampa per etichette. L’abbiamo presentata nel dicembre 2020 per fornire agli stampatori di etichette una gamma di colori più ampia, combinata con la solida tecnologia per cui sono note le nostre macchine da stampa per etichette”, afferma Carlo Sammarco, responsabile dello sviluppo aziendale di SCREEN Europe.

La prima Truepress LABEL 350UV SAI è stata acquistata nel dicembre 2020 dalla tipografia italiana Grafiche Pradella. Tre anni dopo, la centesima macchina SAI è stata venduta sempre in Italia, a Impronta Digitale che si è dotata di una macchina da stampa a colori Truepress LABEL 350UV SAI-E 5 per la sua crescente attività nel settore delle etichette. Da allora, SCREEN ha venduto altre macchine nel Regno Unito, nel Nord Africa, in Turchia e in altri paesi europei, e ci sono ulteriori vendite in corso di definizione.

Le ragioni principali del successo della macchina da stampa SAI sono la sua affidabilità e la qualità di stampa costante. La stampante Truepress LABEL 350UV SAI “si distingue per la velocità, la precisione e l’altissima qualità di stampa delle etichette” disse all’epoca il suo primo acquirente. Garantisce un tempo di attività molto elevato, “è una macchina affidabile che non richiede molta manutenzione, è versatile e robusta e funziona bene sia come macchina da stampa autonoma che come parte di una linea di produzione più sofisticata in un sistema integrato. Inoltre, grazie all’inchiostro, la macchina SAI stampa etichette durevoli e con un’elevata resistenza ai graffi”, aggiunge.

Fino a 60 metri al minuto

La serie SCREEN Truepress LABEL 350UV SAI si basa sul successo della popolare gamma PLUS, macchina da stampa per etichette inkjet UV ad alta produttività, alta qualità e versatile. La parola giapponese “sai” significa “colorato” e la serie SAI è stata sviluppata per aiutare gli stampatori a produrre una gamma più ampia di colori spot per soddisfare le impegnative richieste dei proprietari di marchi. La macchina stampa su supporti di larghezza fino a 350 mm, con una velocità di stampa fino a 60 metri al minuto.

Nel febbraio 2022, la SCREEN Truepress LABEL 350UV SAI-S è stata premiata dall’European Digital Press Association, che l’ha votata la “Miglior stampante per etichette” per la sua facilità d’uso grazie al validissimo software, nonché per la sua qualità e velocità.