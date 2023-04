Polyedra si apre al mondo degli architetti, degli allestitori e dei designer e diventa partner di Decor Lab, lo showroom di oltre 300mq in via Tortona 37 a Milano, nato come laboratorio di tendenze e punto di incontro per conoscere e comprendere le potenzialità oggi offerte dal digitale nella decorazione di interni.

Polyedra – parte del gruppo multinazionale Lecta e leader in Italia nella commercializzazione di carte, packaging e supporti per la visual communication – ha infatti deciso di ampliare e rafforzare la collaborazione con i professionisti della progettazione, proponendo loro una gamma molto ampia di materiali, con soluzioni innovative ed eco-friendly per l’exterior e l’interior decoration.

Architetti, progettisti, allestitori e designer sono invitati al Decor Lab per vedere dal vivo alcuni spazi realizzati e conoscere da vicino le diverse possibilità di personalizzazione. Lo showroom è un ambiente “vitale”, perché non solo presenta una simulazione di ambienti e arredi rivestiti con questi materiali che viene periodicamente rinnovata, ma ospita anche un intenso programma di seminari e workshop che danno anche diritto a crediti formativi. Durante il corso dell’anno sono in calendario una serie incontri a tema, fruibili sia in presenza che da remoto, dove vengono presentati i prodotti più adatti alle specifiche realizzazioni. Ad oggi si è parlato di interior decoration, con rivestimenti materici per pareti e arredi e di nautica, con soluzioni innovative per la riqualificazione degli interni e degli esterni delle imbarcazioni.

Protagonista del primo focus è stato LX Hausys Benif Interior Film, rivestimento materico autoadesivo ideale per il restyling e la riqualificazione di interni commerciali, professionali e privati, realizzato dalla business unit del gruppo sudcoreano LG che produce decorativi premium. Disponibile in centinaia di finiture, è in grado di replicare in modo incredibilmente naturale le texture del legno, dei marmi, del cemento e dei metalli per dare nuova vita a pareti, mobili e oggetti, riducendo i costi ma anche sprechi e consumi in un’ottica di economia circolare.

Nel secondo workshop si è parlato di boat wrapping, l’alternativa sostenibile alla riverniciatura delle barche: con le pellicole per nautica di Arlon è possibile rinnovare e proteggere un’imbarcazione con costi ridotti e maggiore velocità rispetto alla cantierizzazione. La scelta di finiture è innumerevole, tutte le pellicole sono perfettamente stampabili con grafiche personalizzate, la durata e la tenuta nel tempo sono garantite.

LX Benif e Arlon fanno parte di una collezione di brand che Polyedra propone per il mondo dell’interior ed exterior decoration, insieme ad una novità esclusiva che verrà lanciata tra pochi giorni.

“La partnership con Decor Lab è strategica per avvicinare quei professionisti che tutti i giorni realizzano progetti d’interni e non solo, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. La presenza in showroom ci consentirà di ampliare la visibilità dei brand e dei prodotti distribuiti da Polyedra e di mostrare le loro infinite applicazioni attraverso la condivisione e il supporto dei nostri esperti” spiega Fabio Cosio, Product Manager di Polyedra.