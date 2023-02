Una nuova guida completa e facile da consultare per scoprire tutti i prodotti per l’imballaggio e il trasporto, la spedizione, l’igiene e la pulizia: si rinnova così la proposta di Polyedra, parte del Gruppo Lecta e società leader in Italia nella distribuzione di carte per la comunicazione stampata, soluzioni per l’imballaggio, supporti e decorativi per la visual communication.

All’interno del pratico catalogo, la descrizione per immagini e i dettagli tecnici della vasta gamma di articoli a disposizione dei clienti per ogni esigenza di imballaggio e spedizione, in qualsiasi settore di attività. Dagli accessori per il confezionamento come le regge e gli angolari in cartone a prodotti specifici che possono essere messi a contatto con alimenti umidi e grassi; dalle buste imbottite alle scatole per spedizione in diversi formati, senza tralasciare i materiali antiurto e i film estensibili. L’offerta comprende anche prodotti per esigenze specifiche, come gli imballi di grandi dimensioni per traslochi, le cantinette porta bottiglie e imballaggi protetti per oggetti fragili.

Un altro aspetto di particolare rilievo è la possibilità di personalizzare nastri adesivi e scatole in cartone con il logo dell’azienda anche per piccole quantità, a seconda delle proprie necessità.La consegna per i prodotti standard è garantita nelle 24/48 ore in tutta Italia.

La nuova guida è disponibile per consultazione sul sito di Polyedra nell’apposita sezione.