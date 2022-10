Peter Andrich, Amministratore Delegato di Koenig & Bauer IT che vanta oltre vent’anni di esperienza come manager nel settore dell’imballaggio e dieci anni nell’industria grafica, e Paolo Zerbi, Graphic Arts BD General Manager di Fujifilm, anche lui veterano del mercato con oltre 36 anni dedicati al mondo del printing, fanno il loro ingresso nel Consiglio Direttivo di ARGI.

“ARGI vuole essere vicina e utile al mercato, il mondo della stampa è un settore che si arricchisce ogni giorno di innovazioni tecnologiche ed è sempre attento a temi di sostenibilità e transizione ecologica, efficienza, innovazione produttiva e digitalizzazione”, afferma Peter Andrich, “sono lieto di entrare nel Consiglio Direttivo dell’associazione e portare il contributo ad un gruppo che rappresenta in maniera bilanciata le tecnologie e i fornitori principali del settore. Per dare tutti insieme impulso alla creazione di nuove iniziative e attività per valorizzare la filiera”.

Approfondire e ampliare l’analisi del mercato è uno dei principali obiettivi del mandato di questo Consiglio che intende valorizzare quanto già presente con l’Osservatorio ARGI, attraverso collaborazioni con chi ha competenze e rappresentatività in tutti i mercati del Printing. Per espandere la cultura della stampa, raggiungendo tutti gli attori della filiera allargata, la collaborazione è essenziale per rendere il settore sempre più fiorente, innovativo e attrattivo per i giovani talenti. Lavorare insieme al mondo della scuola e delle scuole professionali, per incentivare la cultura e la formazione di nuove figure professionali nel settore della stampa, è da sempre un impegno dell’associazione.

“ARGI è l’associazione di settore più rappresentativa, con una visione sul futuro molto dinamica e attiva a favore dei suoi soci, della filiera e degli studenti. Il nostro compito è anche quello di avvicinare questo mondo alle nuove generazioni per mostrare le opportunità di formazione e occupazione.” Ha commentato Paolo Zerbi, che continua: “Essere consigliere mi darà la possibilità di portare nuove idee, sviluppare e coordinare iniziative e rappresentare l’associazione nell’ambito delle molteplici attività esterne per il settore.”

Sono passati pochi mesi dal termine dell’edizione 2022 di Print4All, la fiera di riferimento in Italia del settore dell’industria grafica, ma l’impegno continua per rendere sempre più attraente e attrattiva una manifestazione che offre una panoramica a 360° sul settore: tecnologie, materiali, applicazioni. Il direttivo ha già dato il via alla pianificazione di una mappa di azioni per lavorare insieme agli altri stakeholder della manifestazione e a Fiera Milano per coinvolgere l’intera filiera con nuovi contenuti, idee, relazioni volte alla crescita della manifestazione.

“L’ingresso di Peter Andrich e di Paolo Zerbi dà ad ARGI un ulteriore impulso alla creazione di nuove iniziative e attività per valorizzare e far crescere la filiera e la manifestazione Print4All. Il Direttivo è una garanzia per rendere ancora più solida la cooperazione tra gli associati a favore di un mercato, quello italiano, che esprime eccellenza e avanguardia tecnologica”, ha concluso Antonio Maiorano, Presidente di ARGI.