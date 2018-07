Peter Andrich è il nuovo direttore generale di KBA Italia

Peter Andrich (52) è diventato responsabile di KBA-Italia, che ha sede a Lainate (MI) dal Maggio 2018. Nella sua nuova posizione, è responsabile delle vendite, del marketing e del servizio per le soluzioni a bobina e a foglio di Koeing & Bauer’s nel mercato italiano. Ha fatto il suo debutto professionale con Koeing & Bauer alla fiera Print4All, dove KBA-Italia aveva allestito uno stand informativo.

Peter Andrich è nato ad Aquisgrana/Germania e si è laureato in fisica all’Università RWTH di Aachen nel 1989. La sua carriera l’ha portato a Remscheid/Germania, Kuala Lumpur/Malesia, Berlino/Germania e, dal 2000, presso due compagnie svizzere di ingegneria meccanica negli USA. Peter Andrich ha più di 20 anni di esperienza nella vendita e nella gestione nell’industria di imballaggio e sei anni nell’industria della stampa. Più recentemente, è stato presidente e CEO of Polytype America Corp. e presidente di S-Qbism, una società che ha portato avanti separatamente l’attività di Polytype nell’ambito della stampa digitale inkjet.

Peter Andrich ha avuto un’infanzia multiculturale all’insegna del plurilinguismo. Oltre al tedesco, parla fluentemente inglese, italiano e francese e anche un po’ di cinese. Inoltre, svolgendo il suo nuovo ruolo farà tesoro delle sue esperienze all’estero in ambito commerciale e tecnico. KBA-Italia è stata fondata nel 1995 come una filiale di Koeing & Bauer. Il supporto professionale del mercato italiano tradizionalmente molto forte per macchine a foglio e a bobina è svolto da 30 operatori.

Una delle eccezionali competenze della filiale italiana di vendita e assistenza di Koenig & Bauer risiede nel promettente mercato degli imballaggi.

Nuovi all’interno della gamma sono i sistemi di finitura come la Rapida RDC 106 per fustellatura rotativa e la tecnologia di fustellatura di KBA-Iberica. KBA Italia ha vissuto un inizio 2018 pieno di successi con la vendita e consegna di diverse macchine Rapida in grande formato a stampatori commerciali, di libri e di imballaggi.