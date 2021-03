Nuova sfida per Roberto Speri: sarà il nuovo Offset Business Developer di OMET

OMET ha ufficializzato il nuovo ruolo di Roberto Speri come Key Account Manager e Offset Business Developer per il mercato italiano, con particolare riferimento alle macchine offset VaryFlex V4 e X6. Roberto Speri lavorerà inoltre a supporto degli Area Sales Manager per il settore Offset a livello globale.



La scelta di creare questa nuova figura di Offset Business Developer all’interno della struttura commerciale della Label Division OMET si inquadra nella strategia di sviluppo dei mercati del flexible packaging, del wine & spirits e di tutti quei mercati paralleli che richiedono l’utilizzo della tecnologia Offset combinata.

“La nuova nata in casa OMET, la Varyflex V4, dedicata al packaging flessibile ma anche ai segmenti IML, shrink sleeves e cartoncino steso – spiega Speri – è stata progettata e pensata per ottimizzare lo scarto di avviamento e per ridurre al minimo le emissioni in atmosfera. Inoltre la XFlex X6 ibrida offset e flexo consente di sfruttare tutte le peculiarità della tecnologia offset con i vantaggi della flexo, in particolare per le etichette wine & spirits e per la stampa di alta qualità su supporti speciali come la carta vergata e i materiali plastici”.

Roberto Speri, entrato in OMET nel 2019, ha alle spalle un lungo percorso professionale in tutti i campi della stampa di etichette e non solo e una consolidata esperienza manageriale anche nei reparti customer service e after sales.