Packaging Première si terrà dal 24 al 26 maggio 2022

A seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, Easyfairs Italia annuncia lo spostamento al 2022 di Packaging Première. La decisione è stata presa al fine di garantire un’edizione di successo e sicura per visitatori, espositori e soggetti coinvolti.

“L’inaspettato protrarsi della situazione ci ha spinto a considerare delle date alternative rispetto a quanto programmato. La quarta edizione, così tanto attesa, rappresenta il segno tangibile della ripartenza del settore e desideriamo che si svolga con i migliori presupposti. In questi mesi, in cui le attività digitali sono protagoniste, ci siamo impegnati a realizzare iniziative che potessero coinvolgere in maniera diretta la nostra community: oltre ai webinar della serie Trends Talks, che grazie ai temi di grande attualità trattati sono diventati un appuntamento fisso in agenda, abbiamo da poco lanciato Pack Match, un servizio personalizzato di business matching che offre una consulenza altamente qualificata e gratuita a coloro che sono alla ricerca di soluzioni di packaging specifiche per i propri prodotti, facendo così vivere Packaging Première 365 giorni l’anno”, afferma Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première.