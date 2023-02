Aperte le iscrizioni a Roto4All

Dopo il successo dell’edizione 2020 in streaming e dell’evento fiorentino del 2021, l’evento annuale organizzato dal Gruppo Italiano Rotocalco di ACIMGA torna per la sua terza edizione il 9 marzo a Milano, presso lo Sheraton Milano San Siro. Roto4All 2023, dal titolo “PENSA, CREA, STAMPA ROTO: UNA TECNOLOGIA, MOLTI MERCATI. Le voci dalle filiere e gli sviluppi tecnologici”, sarà una nuova occasione di incontro per tutta la community della stampa rotocalco, che si riunisce per dialogare su questa tecnologia di stampa, guardando ai temi più rilevanti del momento.

L’agenda di Roto4All è ricca di contributi, suddivisa su due macro-tematiche di rilievo, che vedono la mattinata maggiormente incentrata sulle applicazioni della stampa rotocalco, e il pomeriggio dedicato alla sostenibilità.

Il coordinatore del Gruppo Italiano Rotocalco di Acimga Gianmatteo Maggioni darà il via all’evento illustrando la funzione e le attività del gruppo. Carlo Carnelli, accompagnato da esperti di Brofind e BOBST torna a parlare dei falsi miti legati alla roto, sfatando credenze con dati e approfondimenti puntuali. Jan ‘t Hart, Project Manager AIM, European Brand Association, illustrerà il Digital Watermark Holygrail Initiative 2.0, ambizioso progetto mirato a dimostrare come l’utilizzo della tecnologia digitale possa consentire più elevati tassi di riciclaggio per gli imballaggi nell’UE, promuovendo un’economia veramente circolare.

Non mancheranno le tavole rotonde, con le testimonianze e le esperienze dirette di stampatori e brand owner che hanno contribuito alla nuova guida rotocalco, come Decor In Printing, Di Mauro Group, Laminati Cavanna, Gerosa Group, Gruppo Miroglio e SIT, e i contributi dei produttori e fornitori di tecnologia, BOBST, Rossini e Uteco. Si parla di materiali e dei loro sviluppi futuribili in ottica di circolarità, con Sacchital Group e Goglio Group, seguiti dal Professor Lutz Engisch, che presenterà uno studio condotto dall’Università di Lipsia sui principali vantaggi che il processo rotocalco offre per l’economia circolare. Kaspar Walter torna invece sugli aggiornamenti legislativi ed applicativi in merito al cromo esavalente. A chiudere la giornata, un aggiornamento sul tavolo di lavoro ACIMGA-GIFLEX, avviato nel settembre del 2022 e dedicato alla sostenibilità della produzione del packaging flessibile.

“Anche quest’anno il Gruppo Italiano Rotocalco ha compiuto un grande sforzo organizzativo per dare alla rotocalco italiana l’evento e il pubblico che merita. Roto4All 2023 vuole mettere in evidenza le caratteristiche di una tecnologia che favorisce lo sviluppo di applicazioni di grande rilevanza in diversi mercati di sbocco. I principali (packaging, decorative, tessile, capsule) saranno oggetto di dibattito proprio durante il convegno, grazie alla presenza di player leader per ciascun comparto. L’evento sarà anche occasione per presentare la nuova pubblicazione promossa dal Gruppo Rotocalco. Dopo la prima guida “Rotocalco: Conoscerla Per Meglio Apprezzarla”, questa nuova pubblicazione si pone lo scopo di far luce sia sugli utilizzatori che sulle modalità di utilizzo della tecnologia, considerando le principali applicazioni e il loro marcato livello qualitativo. Un aggiornamento che mette in luce la grande gamma tecnologica della rotocalco attraverso la testimonianza diretta di coloro (stampatori/converter/brand) che utilizzano al meglio tale tecnologia.” spiega il Direttore di Acimga Enrico Barboglio

La partecipazione a Roto4All è gratuita; per iscriversi all’evento è sufficiente registrarsi sulla piattaforma Eventbrite.

L’agenda completa e tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili sul sito di Acimga nella pagina dedicata.