Guandong presenta la Digital Connection 2023

“Benvenuti nel nostro 2023: il tempo delle connessioni di eccellenza”

Questo lo slogan con cui Guandong presenta la Collezione 2023, dal nome evocativo: Digital Connection. Una raccolta interattiva e multimediale dell’ampia offerta di supporti per la stampa proposti dallo Specialista delle Specialità. Una gamma completa, presentata per ambiti applicativi e necessità di utilizzo, con schede tecniche, immagini e il nuovo Digital Corner, che permette di approfondire con contenuti multimediali.

“Nell’epoca del fast food, del fast fashion, del fast charge, è arrivato il momento di riconnetterci. Ci riconnettiamo al ritmo della natura e della qualità, verso un progresso migliore.” spiega Edoardo Elmi, Presidente e fondatore di Guandong. In linea con questa vision, la nuova Digital Connection mette a fuoco i punti di forza dell’offerta, sviluppata per rispondere alle esigenze della visualcomm e dell’interior decoration.

La Digital Connection non è un semplice catalogo. Si tratta di un vero e proprio strumento di lavoro pensato per tutti gli interlocutori della filiera: dai rivenditori agli stampatori, dagli architetti agli installatori, dai designer ai clienti finali. Per rendere la ricerca dei prodotti semplice e immediata, i diversi materiali per la stampa vengono presentati per tipologia di applicazione. Tutto è chiaro già dall’indice, che domanda “La tua necessità” e propone “La nostra soluzione”. Il catalogo è disponibile in versione cartacea o digitale, dove basta un click sul prodotto scelto nell’indice per leggere la pagina relativa, con descrizione, certificazioni, immagini, schede tecniche e corner digitale per consultare info point e photo gallery dedicati.

Fil rouge dell’offerta firmata Guandong, il concetto di S.O.S.tenibilità, che si declina in un vasto range di supporti sempre più riciclabili ed ecologici, fino alle tante iniziative green realizzate dentro e fuori l’azienda, ampiamente descritte nel Manifesto.

Tra i fiori all’occhiello della Digital Connection 2023, la collezione Dotty composta da materiali speciali per decorare vetri e pareti, facili da applicare e rimuovere grazie alla struttura a microventosa e alla tecnologia a Scarico d’Aria®. Estremamente versatili come le soluzioni della linea M&F Visual-Comm, che permette di combinare i sistemi Magnetico e Ferro per trasformare in un batter d’occhio l’aspetto di qualsiasi ambiente o superficie. E ancora, gli speciali supporti One Way Vision, una gamma completa di vinili e laminazioni per decorazioni temporanee.

Il catalogo permette di scoprire la mappa del Customer Journey dove è possibile conoscere tutti i Touch Point con cui la realtà Guandong, in tutte le sue declinazioni, entra in connessione con i diversi attori della filiera. Alla conoscenza teorica Guandong affianca quella pratica, offerta dai marketing tool studiati per guidare distributori, stampatori e utilizzatori finali nella scelta del materiale più idoneo allo specifico utilizzo. Tra questi i Sample e Pocket Collection, veri e propri campionari tematici in formato tascabile 14x24cm, per toccare con mano le effettive opportunità applicative offerte dalle soluzioni Guandong.

“Per noi di Guandong Italia le persone sono il centro di tutte le nostre azioni. Con la nuova Digital Connection ribadiamo la nostra volontà di non limitarci a fornire un semplice catalogo prodotti, ma di condividere il consolidato know how sul quale si fonda la messa a punto delle soluzioni che proponiamo. Crescere insieme è per noi il primo e più importante impegno di ogni giorno” conclude Edoardo Elmi.