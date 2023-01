Polyedra lancia il nuovo sito dedicato alla visual communication

Una user experience più intuitiva e un design moderno, capace di raccontare il mondo Polyedra in maniera efficace e completa attraverso uno storytelling riconoscibile: all’indirizzo visual.polyedra.com è online il nuovo sito dedicato alle soluzioni per la Visual Communication proposte dall’azienda leader in Italia nella distribuzione di carte per la stampa, packaging e supporti visual.

Attraverso la piattaforma sarà possibile scoprire non solo l’ampio ventaglio di prodotti distribuiti da Polyedra ma anche le loro infinite applicazioni, conoscere i servizi adisposizione dei clienti B2B e B2C e scegliere tra i numerosi campionari e sales tools. Grazie a una navigazione concepita in un’ottica mobile-centered per assecondare il trend di utilizzo degli utenti e ai filtri di ricerca per ogni categoria di prodotto, l’utente avrà modo di navigare facilmente tra materiali per la stampa digitale o l’intaglio, fogli plastici e lastre, supporti per la serigrafia e inchiostri, approfondendone le schede tecniche.

Il team di Polyedra è a disposizione di stampatori, designer e progettisti per supportare tutte le figure professionali accompagnandole nello sviluppo di progetti e idee attraversosessioni di training, servizi di controllo qualità, campionature e taglio su misura di lastre e pannelli.

Iscrivendosi alla newsletter, inoltre, si potrà sempre rimanere aggiornati sui nuovi prodotti in arrivo e le promozioni attive, così come ricevere il catalogo completo di QR code cherimanda al dettaglio dei prodotti.

“Il nuovo sito nasce per essere un ponte di contatto tra il mercato della domanda e quello dell’offerta. Abbiamo concepito questa piattaforma come uno strumento fruibile sia da chi deve sviluppare un progetto, sia da chi lo deve realizzare: dai rivestimenti materici per il restyling e la riqualificazione alle pellicole adesive per il wrapping, dalle carte da parati ai materiali per la comunicazione visiva outdoor, oltre alle informazioni tecniche vogliamo mostrare le molteplici applicazioni dei prodotti che distribuiamo e stimolare progettisti e stampatori a cercare soluzioni sempre nuove” spiega Fabio Cosio, Product Manager di Polyedra.