Liner installa la seconda Chroma EVO di Celmacch Group

Liner Italia International è una tra le aziende leader a livello europeo nella produzione di scatole per la pizza, ed è presente sul mercato da oltre 35 anni. L’azienda ha due sedi in Italia – una a Lambiate e una a Ceriano Laghetto nei pressi di Milano – e un sito produttivo all’estero, in Romania. Liner dispone di 2 ondulatori per la produzione di materia prima, uno di questi proprio situato nello stabilimento di Ceriano Laghetto. Nel 2017, nella sede Liner di Ceriano Laghetto, Celmacch Group ha installato una Chroma EVO 1700 4 colori, macchina che ora è in linea con una Bobst Expertcut* fornita dal noto produttore svizzero. Dal 2017 a oggi la macchina ha prodotto in modo continuativo con grande soddisfazione del cliente.

In un’ottica di consolidamento nel mercato, Liner ha deciso di espandere la propria produzione installando presso la stessa sede di Ceriano Laghetto una seconda macchina Celmacch per alimentare una nuova fustellatrice piana Expertcut sempre Bobst*. Liner ha scelto anche in questa seconda occasione la linea Chroma EVO di Celmacch Group, con lato operatore sinistro, che permette di lavorare in parallelo con la macchina da stampa precedentemente installata.

La Chroma EVO 1700, installata a Maggio 2021, offre una configurazione HBL con stampa dal basso e 4 gruppi stampa. Tutta la linea è dotata di tecnologia a motori diretti e trasporto aspirato ad altissima precisione.

Tra i punti di forza della tecnologia Celmacch vi è l’utilizzo di componenti di primaria qualità e la robustezza della linea.

La semplicità di utilizzo e i ridotti costi di manutenzione sono caratteristiche molto apprezzate specialmente nel caso di linee che lavorano ininterrottamente su più turni senza mai fermarsi.

“L’installazione di due linee gemelle in parallelo è motivo di grande orgoglio per noi in quanto testimonia la soddisfazione e la fidelizzazione dei nostri clienti. Questo è infatti un chiaro segno di come la politica di Celmacch Group – orientata alla qualità e alla robustezza dei macchinari combinate con un costo operativo competitivo – produca ottimi risultati”, commenta Luca Celotti di Celmacch.

*“Bobst” e “Expertcut” sono marchi registrati di proprietà di Bobst SA e/o delle propri filiali e aziende controllate. Celmacch Group non è produttore o fornitore di macchine Bobst e con la presente nota finalizzata a garantire chiarezza Celmacch Group intende specificare che non vi è alcun legame né commerciale né tecnico tra Bobst SA e Celmacch Group, le quali sono due aziende separate.