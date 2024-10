Le Unità di Recupero Solventi (DEC.SRU ™), conosciute anche come Sistemi di Recupero Solventi (SRS) o Impianti di Recupero Solventi (SRP), consentono il controllo delle emissioni di COV (Composti Organici Volatili), recuperando i vapori di solventi estratti dai tunnel di asciugamento delle macchine da stampa (incluse le macchine flexografiche), riducendo al minimo l’impatto ambientale ed elevando l’efficienza.

DEC.SRU-Flexo™ tratta direttamente le emissioni di COV catturando i solventi dal flusso di scarico delle macchine da stampa flexografiche: i solventi catturati sui carboni attivi vengono poi condensati e recuperati per essere direttamente riutilizzati come diluenti degli inchiostri flexo usati nel processo di stampa.

Il grande valore di DEC.SRU-Flexo™ risiede nella sua economicità: consentendo il riutilizzo per un numero infinito di volte dei solventi a una piccola frazione del loro prezzo di acquisto originale, si elimina la necessità di acquistare solventi. Questo si traduce in notevoli risparmi e in un rapido ritorno d’investimento (ROI).

Benefici | Recupero solventi per flexo

Le Unità di Recupero Solventi DEC si distinguono come la soluzione principale per gli stampatori flexografici che vogliono minimizzare le emissioni di solventi (COV) in modo sostenibile. A differenza dei metodi alternativi di controllo delle emissioni di COV (ossidatori termici RTO), DEC.SRU-Flexo™ evita la generazione di gas serra (inclusi CO2, NOx), contribuendo a un processo di stampa realmente DECarbonizzato.

Oltre ai benefici ambientali, DEC.SRU-Flexo™ offre una serie di vantaggi aggiuntivi per gli stampatori flessografici:

Riduzione dei Costi Operativi: consentendo il riutilizzo continuo dei solventi, DEC.SRU-Flexo™ elimina la necessità di acquistare solventi; questo si traduce in notevoli risparmi sui costi operativi giornalieri.

Conformità alle Normative e Riduzione dell'Impatto Ambientale: aiutando gli stampatori flessografici a stare al passo con normative ambientali sempre più rigorose che regolano le emissioni di COV (normativa IED); eliminando la dipendenza dai "solventi vergini" e riducendo le emissioni di gas serra, si riduce l'impatto ambientale complessivo (diretto e indiretto) della tua attività. Questo consente una pratica di stampa più sostenibile e dimostra l'impegno verso la responsabilità ambientale e la sostenibilità.

Rapido Ritorno sull'Investimento (ROI): la combinazione di risparmi sui costi operativi, miglioramento dell'efficienza e benefici ambientali rende DEC.SRU-Flexo™ un investimento finanziariamente vantaggioso. Il ROI è tipicamente rapido, entro pochi anni, direttamente legato all'utilizzo totale di solventi (usati come diluenti e come quota contenuta negli inchiostri acquistati). Un maggiore consumo di solventi si traduce in ritorni d'investimento ancor più rapidi grazie ai maggiori risparmi sul "NON" acquisto di solventi.

Transizione/Industria 4.0 e 5.0: DEC.SRU-Flexo™ è tra i beni agevolabili inclusi nei piani e programmi europei e nazionali, consentendo notevoli benefici e sussidi sugli investimenti; DEC è a completa disposizione dei propri clienti per assisterli in modo completo all'accesso a tali vantaggi.

Miglioramento della Qualità dell'Aria: catturando e riutilizzando i solventi, DEC.SRU-Flexo™ minimizza le emissioni di COV rilasciate nell'atmosfera, contribuendo a un'aria più pulita per i tuoi dipendenti, i vicini e l'intera comunità in generale.

Evoluzione della tecnologia

DEC ha una lunga storia nella fornitura di soluzioni per il recupero dei solventi per l’industria flexo, avendo introdotto il primo DEC.SRU-Flexo™ negli anni ‘90: DEC ha recentemente lanciato la 4ª generazione di DEC.SRU-Flexo™, dotata delle ultime tecnologie di processo disponibili, rendendo il recupero dei solventi più accessibile ed economico per aziende di tutte le dimensioni.

Modularità | Ingombro compatto

DEC.SRU-Flexo™ è modulare (facilmente espandibile) e molto compatto, minimizzando la quantità di spazio richiesto e i tempi necessari per l’installazione. Questo si traduce in una minimizzazione dei costi totali d’investimento.

Osare e sognare in grande

Applicando la nuova piattaforma DEC.SMS™ (Smart Modular System), DEC ha semplificato il processo di recupero dei solventi, rendendolo ancora più economico ed efficiente, permettendo un approccio semplice al recupero dei solventi, ora disponibile anche per le industrie flexo di qualsiasi dimensione, comprese quelle più piccole.

Il processo

L’aria carica di solventi (SLA) estratta dalle macchine da stampa flexo viene convogliata su un sistema a multi-adsorbitore (con carbone attivo) per permettere un’elevata efficienza nella cattura dei COV.

Una volta che l’adsorbente è saturo (monitorato automaticamente da un analizzatore di COV), il sistema “pulisce” (rigenera) automaticamente l’adsorbente, attraverso un ciclo di rigenerazione a gas inerte (azoto) DEC.RSG™: il sistema DEC utilizza un esclusivo processo di disidratazione DEC.PHD™ (in fase gassosa), permettendo il recupero diretto di una miscela di solventi anidri (processo DEC.LHP™).

DEC.SRU-Flexo™ è dotata dei moduli per il recupero dell’energia termica DEC.THR™, alimentati da DEC.ULP™ | DEC.UltraLoop™, determinando i costi operativi più bassi sul mercato.

Riconoscimenti per l’eccellenza

La tecnologia DEC.SRU-Flexo™, riconosciuta per le sue eccezionali performance ambientali, è stata premiata nella categoria “Operational Environmental & Sustainability” dall’Associazione Industriale Flexografica del Regno Unito (FIA), membro della European Flexographic Technical Association (FTA). Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’impegno di DEC verso l’innovazione e la sostenibilità nell’industria della stampa flexografica.

Performance costanti

Il Livello di Maturità Tecnologica (TRL) delle DEC.SRU-Flexo™ dedicate alla stampa flexo ha raggiunto un alto livello di maturità, classificato come TRL 9 (sistema reale, provato in ambiente operativo, secondo le ISO 16290:2013).