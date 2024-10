Durst presenterà in anteprima mondiale il nuovo sistema di stampa P5 X, la prima stampante a piano fisso interamente sviluppata da Durst che coniuga tutti i plus che da sempre contraddistinguono le tecnologie del produttore altoatesino, con una versatilità senza precedenti, altissimi standard qualitativi e un rapporto prezzo/prestazioni altamente competitivo. Questo esclusivo sistema, che integra perfettamente le capacità di stampa true-flatbed e roll-to-roll, è stato progettato per rispondere in particolar modo alle esigenze del mercato italiano, definendo nuovi standard in termini di produttività e versatilità per il segmento mid range. P5 X è la soluzione ideale sia per chi si avvicina per la prima volta al digitale, sia per stampatori che puntano all’aggiornamento del loro parco macchine con l’obiettivo di ampliare il range di applicazioni e, di conseguenza, il business. La nuova P5, interamente made in Europe, consente di stampare su un’ampia varietà di materiali di piccole e grandissime dimensioni, garantendo sempre la massima qualità. La configurazione sarà completamente open e include 10 colori, effetti speciali, stampa 3D, inchiostri fluo, vernice, extra gloss, stampa in bobina e dual roll, offrendo una versatilità applicativa che ne accresce ulteriormente le performance creative. L’utilizzo dei software Durst e di inchiostri proprietari ad alte prestazioni assicura, inoltre, la massima efficienza produttiva, all’insegna del motto Durst “Production Excellence 360”.

Nell’area espositiva di Durst a Viscom, la nuova stampante sarà affiancata da P5 350 HS, l’ammiraglia della serie P5 per il grande formato. Questa soluzione, già ampiamente riconosciuta e apprezzata dal mercato italiano, coniuga qualità di stampa superiore e produttività industriale avanzata grazie a caratteristiche esclusive come la tecnologia Multiroll e Multitrack 6, che consentono di gestire fino a sei code di stampa simultaneamente. Configurabile fino a 10 colori, P5 350 HS si presta perfettamente a realizzare applicazioni speciali, tra cui effetti “Day & Night” e stampe a rilievo multistrato.

Entrambe le soluzioni saranno operative per tutta la durata di Viscom 2024, per permettere a clienti e potenziali acquirenti di apprezzarne direttamente le eccezionali prestazioni, supportati dal team della Divisione Vendite Italia. Inoltre, lo stand ospiterà una vasta gallery di applicazioni realizzate non solo con le soluzioni Durst, ma anche con i sistemi di stampa Vanguard Europe, che continuano a suscitare grande interesse nel mercato.