I giovani imprenditori in visita da Ghelfi Ondulati

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio e il Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici hanno organizzato una visita presso l’azienda valtellinese

L’azienda Ghelfi Ondulati di Buglio in Monte (SO), player di primo piano in Italia e in Europa nel settore degli imballaggi in cartone ondulato, ha ospitato nei giorni scorsi la visita del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio e del Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici.

Se per i Giovani Imprenditori di Lecco e Sondrio si trattava della prima uscita ufficiale, dopo l’Assemblea di settembre, della presidenza targata Alessandro Goretti, per i colleghi di Assografici guidati da Gregorio Gilardi la visita è stata la prima iniziativa all’indomani della recente ricostituzione del Gruppo.

Grazie all’ospitalità dell’imprenditore Giuseppe Ghelfi, che ne ha resa possibile la realizzazione, la giornata è stata all’insegna dello scambio e della collaborazione e ha dato modo a numerosi Giovani Imprenditori di conoscere da vicino un’azienda fortemente innovativa, che ha fatto della qualità e della sostenibilità le cifre della sua attività.

“Mi ha fatto estremamente piacere poter organizzare la prima, bellissima, visita da Presidente del Gruppo in un’azienda del territorio che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, e non solo – ha evidenziato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti –, così come ritengo un importante valore la condivisione di questa giornata con i colleghi di Assografici. Abbiamo avuto modo di conoscere da vicino una realtà molto organizzata, attenta agli aspetti di sostenibilità e ad una applicazione pragmatica del concetto di innovazione, efficientando l’impianto sia mediante revamping sia con l’installazione di nuovi macchinari all’avanguardia, portandoci anche a riflettere sull’importanza dei brevetti. Ringrazio di cuore Giuseppe Ghelfi, Gregorio Gilardi e i tanti giovani imprenditori che hanno partecipato con entusiasmo alla giornata”.

“Grazie anche da parte mia all’azienda che ci ha ospitati ed ai colleghi di Lecco e Sondrio: siamo molto contenti di avere condiviso con loro la prima iniziativa nell’ambito del processo di ripartenza del nostro Gruppo Giovani Imprenditori, che vogliamo rilanciare a livello nazionale” ha sottolineato il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Assografici, Gregorio Gilardi. “Spero – ha continuato – che lo sviluppo delle attività del Gruppo possa avvalersi del contributo dei giovani del nostro settore, presenti su questo ed altri territori, che sono pieni di energie e che credono nel futuro”.

“Crediamo molto nell’importanza del confronto e delle sinergie fra imprenditori, che aiutano a far crescere il sistema produttivo” ha detto l’imprenditore Giuseppe Ghelfi, presidente della Categoria Merceologica Carta, Grafica, Editoria che ha co-organizzato la giornata. “Fra aziende sul territorio – ha aggiunto – dovremmo sempre più cercare di collaborare a vari livelli, anche grazie alle nostre Associazioni, per preservare quell’enorme patrimonio che le aziende familiari rappresentano per il Paese”.