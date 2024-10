Clienti e giornalisti hanno partecipato numerosi a questo evento lo scorso 17 ottobre 2024 presso l’Innovation Park di OMET a Molteno (Lc), dove la protagonista della giornata è stata la Varyflex V4 Offset. Marco Calcagni, direttore commerciale e marketing di OMET ha sottolineato la crescita costante di Omet: “Serviamo sia grossi gruppi che piccole e media aziende e per noi tutti hanno la stessa importanza. Grazie alla fiducia dei nostri clienti continuiamo a investire e sviluppare nuove tecnologie, mettendoli nelle migliori condizioni per vincere le loro sfide sul mercato”. Grazie alla ricerca continua portata avanti da Omet e la collaborazione con i suoi partner, e l’Innovation Park è nato proprio per questo scopo, l’azienda riesce a offrire sempre lo stato dell’arte del settore.

Roberto Speri, Area Sales Manager SEA- China and Japan, ha sottolineato la flessibilità delle soluzioni Omet, che consentono di personalizzare le macchine per esigenze specifiche combinando varie tecniche di stampa. E la Varyflex V4 Offset rappresenta una svolta nel settore della stampa a banda media degli imballaggi flessibili, capace di stampare materiali a partire da 12 micron, mutilaminati e alluminio a una velocità di 400 m/min. Ogni gruppo offset può essere trasformato in unità flexo, le configurazioni offset possibili sono UV wet/wet, UV wet/dry ed Electron Beam wet/wet. Possibile anche l’integrazione con la stampa rotocalco. Il risultato è una stampa ibrida con un elevato valore aggiunto.

Della tecnologia Electron Beam ha parlato Brian Sullivan vice president Marketing & Sales at Energy Sciences Inc. (ESI), società americana leader nel trattamento EB a bassa energia, tecnologia usata nel settore degli imballaggi flessibili e astucci pieghevoli. Che si tratti di costi iniziali, per gli inchiostri, le vernici o adesivi, costi operativi e di manutenzione o riduzione degli scarti, il trattamento EB è la soluzione economicamente più vantaggiosa per stampatori e converter.

Di inchiostri ha parlato Norbert Wunsch, head of sales export printing inks, Zeller+Gmelin; le normative relative alle vernici UV sono state illustrate da Thomas Ellinge, manager regulatory affairs, Actega.

Successivamente è stato possibile ammirare la Varyflex V4 offset in azione per la demo di stampa, raccontata dal Marketing Manager Massimo Bellingardi, su un supporto flessibile in PET, per poi passare a un cambio lavoro, questa volta per la stampa su cartone da 350 g.

Roberto Maiocchi, Regional Sales Marketing Manager, proprio durante il cambio lavoro ha parlato del controllo qualità, e nello specifico del sistema per un controllo al 100% iPQ-Check, combinato con la soluzione digitale SMARTData, installato sulla macchina Omet.

La giornata si è poi conclusa con il tour nel reparto produttivo di OMET dove è stato possibile scoprire i processi di produzione avanzati e le tecnologie che sono alla base del successo dell’azienda.