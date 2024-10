Non è certamente passata inosservata la skin dell’home page del nostro portale converter.it caratterizzata da colori speciali e una grafica in perfetto stile anni ’80, per l’evento che lo scorso 17 e 18 ottobre è andato in scena nello showroom di Konica Minolta a Milano.

Due giornate di open house, dedicate ai clienti interessati ad approfondire la nuova AccurioPress C84hc, presentata a drupa lo scorso maggio in abbinamento alla AccurioShine 3600, il modello entry level per le nobilitazioni degli stampati.

Con la AccurioPress C84hc, Konica Minolta risolve uno dei problemi principali nella stampa digitale con inchiostri e toner in CMYK, ovvero l’impossibilità a riprodurre le immagini in modo accurato, esattamente come sono state acquisite, riuscendo a riprodurre grazie al toner HC (high croma) lo spazio colore RGB. La macchina è dotata infatti di 4 bottiglie toner CMYK, e grazie a una particolare composizione nel Cyan e nel Magenta, unitamente a uno speciale supporto nel flusso di lavoro, viene ampliato lo spazio colore che consente di ottenere colori nitidi e brillanti, soprattutto nel blu e nel verde. Il toner High Chroma Magenta garantisce colori rossi e rosa molto vividi, e questo consente ai grafici di spingersi oltre i limiti del passato, per lavori di stampa di grande impatto visivo, dalla stampa commerciale al packaging, passando per lavori fotografici. Nel formato A4 la macchina da stampa fino a 81 pagine al minuto mentre nel SRA3 39 pagine al minuto, che la rendono una soluzione ideale per gli studi grafici che propongono lavori dall’effetto wow in basse tirature, ma può essere tranquillamente inserita anche nelle tipografie digitali interessate a diversificare la produzione. La AccurioPress C84hc è inoltre dotata di una serie di moduli di finitura della GBC in linea, fra i quali segnaliamo l’unità di laminatura a freddo per laminare i fogli stampati con effetto soft touch o lucido che esaltano al massimo la brillantezza di questi stampati.

Per quanto riguarda i supporti di stampa, la macchina è in grado di gestire diversi materiali fino al 350 gr. I tecnici di Konica Minolta hanno preparato per l’occasione un campionario di colori speciali riproducibili con la C84hc davvero sorprendente per una macchina digitale a toner in CMYK.

Per le aziende interessate a proporre anche effetti di nobilitazione digitale, con una tecnologia caratterizzata dall’ottimo rapporto prezzo/qualità, Konica Minolta ha presentato una serie di lavori realizzati con la AccurioShine 3600 iFoilOne per effetti tattili dall’effetto wow assicurato ai quali è anche possibile aggiungere la laminatura a caldo in linea per un tocco di eleganza ai prodotti stampati.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa due giorni, i clienti che ci sono venuti a trovare nel nostro showroom hanno potuto toccare con mano e vedere al lavoro le nostre tecnologie che vanno incontro alle esigenze di personalizzazione e diversificazione richieste dal mercato”, dice Marina Sedani Nuovo marketing director di Konica Minolta – “e siamo orgogliosi di poter offrire macchine capaci di offrire quel tanto ricercato e richiesto effetto wow con tecnologie adatte a tutte le aziende dalle più piccole alle più grandi”.