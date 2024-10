Dopo due intense giornate di valutazioni, i giudici ATIF hanno selezionato i lavori candidati al BestInFlexo 2024, andando così a completare l’elenco delle aziende in nomination.

La giuria ATIF, quest’anno presieduta da Milena Torti, Project and Packaging Manager Pastificio Attilio Mastromauro GRANORO e composta da Thomas Bottacini, Responsabile Private Label di Migross, Piero Cornacchia, Responsabile Acquisti di Dileo Pietro Spa e da Pietro Ferrieri, Sergio Colombotto e Marco Vecchi, tecnici esperti di stampa flessografica, ha valutato oltre 220 lavori, indicando le seguenti aziende per le nomination dell’edizione 2024:

ANTONIO SADA & FIGLI – ARCA SLEEVES – ARO SPA – CARTOTECNICA POSTUMIA SPA SOCIETÀ BENEFIT – CLODIA PRINT – EKAFLEX – FLESSO FAB – FLEX PACKAGING AL – FM PLASTIC – GALLOPLASTIK – IMBALLAGGI LUBELLI – IMPRIMATUR GROUP – LINEAPACK – MASTERPACK – MINOVA LABELS – MULTI-COLOR ITALIA – POLIGRAFICA VENETA – SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA – SCATOLIFICIO CERIANA – SCATOLIFICIO ONDULKART – SCATOLIFICIO TS – SCEA – SIFA – TIKEDO – TOPPAZZINI.

La classifica finale sarà svelata in occasione della Cerimonia di Premiazione BestInFlexo 2024: appuntamento per tutti il 13 novembre prossimo per la serata di gala presso l’UNA Hotels Milano.

FLEXO DAY 2024: Ecco il programma del convegno che si terrà mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, per iscriversi agli eventi cliccare qui.