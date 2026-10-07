Gallus annuncia un avvicendamento ai vertici

A partire dal 1° novembre 2026, Dario Urbinati lascerà la carica di amministratore delegato del Gruppo Gallus per entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Gallus Ferd. Rüesch AG, prima di assumere la carica di presidente del Consiglio il 1° gennaio 2027. Michael Bsirske, attuale direttore finanziario del Gruppo Gallus e membro chiave del team dirigenziale di Gallus, ricoprirà il ruolo di amministratore delegato ad interim del Gruppo Gallus.

Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2026, Uwe Boerner assumerà la carica di Responsabile delle vendite globali, mantenendo al contempo le attuali responsabilità relative ai clienti chiave, subentrando a Thomas Schweizer, che ha deciso di intraprendere una nuova opportunità al di fuori dell’azienda.

Il cambio al vertice arriva in un momento di forte slancio per Gallus, trainato dal successo dell’espansione del proprio portafoglio digitale, che comprende innovazioni fondamentali come Gallus One e Gallus Five, dalla crescita costante dell’intera gamma di prodotti consolidati e dal continuo successo del Gallus Experience Center. Inoltre, Gallus continua ad ampliare la propria presenza in regioni in crescita come l’India. Basandosi sul proprio approccio “System to Compose”, Gallus continua ad aiutare i trasformatori a creare ambienti di produzione più flessibili, redditizi e pronti per il futuro attraverso tecnologie di stampa connesse e il proprio ecosistema digitale in espansione. Il cambio al vertice garantisce la continuità nella direzione strategica dell’azienda, con un’attenzione costante alla partnership con i clienti, alla leadership tecnologica e alla creazione di valore a lungo termine.

“Il percorso di trasformazione intrapreso da Gallus negli ultimi anni ha avuto un successo incredibile e sono estremamente orgoglioso di ciò che l’intero team ha realizzato insieme”, commenta Dario Urbinati. “Gallus è oggi riconosciuta come uno dei principali attori che guidano la trasformazione digitale nel nostro settore, con una strategia chiara, un forte slancio e una base clienti globale altamente coinvolta. Nel mio nuovo ruolo all’interno del Consiglio di Amministrazione, rimarrò strettamente legato a Gallus. Dopo aver contribuito a guidare l’azienda attraverso un periodo di trasformazione e crescita coronato da successo, ho ritenuto che fosse il momento giusto per fare un passo indietro rispetto alle responsabilità operative quotidiane, pur continuando a sostenere Gallus nella strategia a lungo termine, nell’innovazione e nelle relazioni con i clienti chiave.”

Michael Bsirske è un dirigente internazionale di grande esperienza, con una vasta competenza in materia di leadership e finanza acquisita grazie a ruoli dirigenziali ricoperti presso Gallus, HEIDELBERG e in diverse aziende operanti nei settori tecnologico, industriale e dei servizi professionali. “La mia priorità sarà garantire che Gallus continui a garantire il successo dei nostri clienti”, afferma Michael Bsirske. “Ciò significa rimanere vicini al mercato, ascoltare attentamente le esigenze dei trasformatori e lavorare a stretto contatto con i nostri clienti, partner e fornitori per offrire soluzioni che facciano davvero la differenza per le loro attività. Con la continua evoluzione del mercato delle etichette, i trasformatori richiedono sempre più spesso ambienti di produzione più interconnessi, flessibili ed efficienti. Disponiamo di un’enorme competenza sia in Gallus che in HEIDELBERG, e non vedo l’ora di attingere a tale competenza mentre continuiamo a concentrarci sul valore per il cliente, sull’innovazione e sull’attuazione”.

Commentando l’annuncio, il dott. David Schmedding, Chief Technology & Sales Officer di HEIDELBERG, afferma: “Dario e il team dirigenziale di Gallus hanno guidato con successo l’azienda attraverso un periodo di trasformazione e crescita, e siamo molto lieti che Dario continui a sostenere l’azienda come membro del Consiglio di Amministrazione. Abbiamo le persone giuste per guidare questa prossima fase dell’azienda e consolidare le solide basi già poste, sostenendo l’innovazione continua, l’eccellenza operativa e il successo a lungo termine dei clienti”.

Ferdinand Rüesch aggiunge: “Nel corso degli anni, Gallus si è evoluta grazie alla forza delle sue persone e alla volontà di abbracciare il cambiamento. Dario ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la strategia e l’attività di Gallus così come le conosciamo oggi. Sono lieto che, grazie al suo nuovo incarico, la sua vasta esperienza e la sua visione a tutto tondo del nostro settore continueranno a essere a disposizione di Gallus anche in futuro. Vorrei inoltre esprimere il mio riconoscimento a Thomas Schweizer per il suo contributo all’azienda e augurargli ogni successo per il futuro”.

Gallus ha sottolineato che la strategia a lungo termine dell’azienda, l’attenzione al cliente e l’impegno verso l’innovazione rimangono immutati, mentre l’evoluzione della leadership è volta a rafforzare ulteriormente la capacità dell’azienda di supportare i trasformatori nella transizione verso un ambiente produttivo più automatizzato, digitalizzato e redditizio, nonché verso un futuro di successo nel settore della stampa.