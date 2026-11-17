Il viaggio di BOBST Connect fino ad ora, il suo impatto sul futuro del settore del packaging

A distanza di anni dal suo lancio nel 2022, BOBST Connect si è evoluto fino a diventare un pilastro centrale della visione di BOBST per un’industria del packaging connessa e basata sui dati. Quella che era nata come una piattaforma digitale per l’accesso remoto ai dati delle macchine e le loro prestazioni si è trasformata in un ecosistema di digitalizzazione completo. Integrando macchine, flussi di lavoro, sistemi di controllo qualità e gestionali in interi stabilimenti.

Qual è dunque l’impatto reale finora? Quali vantaggi hanno ottenuto concretamente i clienti? Come abbiamo risolto le difficoltà iniziali? Quali sono i prossimi passi?

Una vera rivoluzione

L’introduzione di BOBST Connect ha rappresentato una svolta decisiva. Per la prima volta, BOBST ha reso disponibili ai clienti i dati delle loro macchine tramite il cloud, accessibile ovunque e da qualsiasi dispositivo. Questa mossa ha cambiato radicalmente il modo in cui le aziende del settore del packaging potevano interagire con i loro impianti.

All’epoca, in molte fabbriche i dati di produzione venivano ancora raccolti manualmente. La connettività delle macchine si basava spesso su interfacce complesse, programmate individualmente. Non esisteva uno standard universale per una semplice integrazione.

BOBST Connect ha eliminato gran parte di questa complessità, consentendo alle macchine di connettersi facilmente ai sistemi digitali.

Il risultato è stata una trasparenza immediata. I responsabili della produzione potevano monitorare viste in tempo reale, analizzare i tempi di inattività, confrontare le prestazioni per i lavori ripetuti e accedere da remoto a informazioni essenziali sullo stato delle macchine. Dashboard semplici e intuitive rendevano visibili in tempo reale eventuali problemi, favorendo decisioni più rapide e basate sui dati.

Dalla connettività a miglioramenti tangibili delle prestazioni

Per chi ha adottato BOBST-Connect fin dall’inizio, i vantaggi in termini di miglioramenti delle prestazioni sono diventati presto evidenti.

Presso Stora Enso Packaging in Svezia, l’implementazione di BOBST Connect in due stabilimenti ha portato ad un chiaro miglioramento dell’efficienza operativa. A seguito dell’integrazione, l’azienda ha registrato un aumento del 4,4% della capacità di produzione e un incremento del 3,3% dell’efficienza produttiva. La disponibilità delle macchine ha raggiunto il 98,5%, vedendo al contempo una riduzione dei tempi di inattività e degli sprechi.

“Volevamo ottenere una conoscenza più approfondita del funzionamento delle nostre macchine, per massimizzare i nostri sforzi. Abbiamo anche riscontrato una riduzione dei tempi di fermo macchina e degli sprechi” ha affermato Fredrik Wiell, responsabile della manutenzione presso Stora Enso Packaging. “Per noi la digitalizzazione e la connettività sono molto importanti e abbiamo investito in vari pacchetti di formazione di BOBST, personalizzati per le nostre esigenze, nonché nel piano di assistenza completo Maintenance Plus per mantenere le nostre macchine in perfetto stato”.

Analogamente, DS Smith, gruppo internazionale e partner storico di BOBST, ha adottato BOBST Connect in tutti i suoi stabilimenti EMEA per unificare i dati delle macchine e i servizi digitali in un’unica piattaforma connessa. Il sistema favorisce una migliore pianificazione, un processo decisionale più informato e un’ottimizzazione continua.

“Utilizziamo la piattaforma BOBST Connect sin dal suo lancio”, ha affermato François Duboin, Direttore Technical Excellence di DS Smith Packaging EMEA. “Avendo già riscontrato vantaggi in termini di prestazioni, siamo entusiasti di sperimentare e avere accesso alla ricchezza di dati e ai miglioramenti in termini di efficienza e produttività che la piattaforma ci aiuta a ottenere”.

Questi esempi illustrano l’impatto che BOBST Connect sta avendo sui clienti, consentendo di ottenere miglioramenti in termini di prestazioni e produttività e riducendo al contempo i tempi di inattività e gli sprechi.

Il beneficio dell’innovazione continua

Con l’evoluzione della piattaforma, si sono create nuove aree funzionali. Tutti gli utenti di BOBST Connect nel mondo beneficiano di innovazione continua. Esempi includono la visualizzazione dei dati costantemente migliorate per le informazioni sui tempi di inattività, confronti efficienti delle prestazioni dei lavori ripetuti e uso di sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento dei campi di testo dal design in PDF, per l’ispezione automatizzata della qualità.

La trasparenza sull’energia consumata è diventata una priorità, soprattutto in seguito all’urgenza di rendicontare la sostenibilità e ridurre l’impronta ecologica.

Per misurare il consumo di energia è stata introdotta la funzione BOBST Connect Energy Monitoring. I dati energetici selezionati vengono visualizzati per macchina, giorno e lavoro, consentendo così una maggiore trasparenza della produzione in materia di sostenibilità. Per aziende come DS Smith, ciò supporta il monitoraggio delle riduzioni del consumo energetico ed è in linea con le più ampie ambizioni dell’economia circolare.

A nche la gestione delle fustelle è emersa come un’area di interesse fondamentale. Con TooLink, le aziende possono monitorare i dati relativi alle prestazioni delle fustelle per rilevare tempestivamente l’usura, prevenire difetti di qualità e ridurre i tempi di inattività imprevisti. Questo passaggio dalla manutenzione reattiva a quella predittiva riflette la più ampia tendenza verso fabbriche del futuro.

Con la funzione di gestione di lavori e ricette Job & Recipe Management, i dati relativi a prodotti e lavori provenienti dai sistemi ERP possono essere trasferiti automaticamente alle ricette delle macchine e inviati alle linee collegate, con i dati sulle prestazioni che ritornano al termine del lavoro. Questo chiude il cerchio tra pianificazione, produzione e analisi.

Nel frattempo, l’integrazione di BOBST Connect Insight con Remote Service Helpline ha migliorato significativamente la reattività del servizio. La maggior parte dei problemi può essere risolta tramite assistenza remota, riducendo i tempi di inattività e accelerando la risoluzione dei problemi.

Controllo qualità a portata di mano

Anche il controllo della qualità è stato trasformato. ACCUCHECK è un sistema di controllo qualità in linea che ispeziona ogni singolo foglio per garantire che vengano consegnate solo scatole prive di difetti. Con ACCUCHECK Recipe Management su BOBST Connect, gli utenti possono creare ricette di controllo della qualità da remoto su PC o tablet, grazie al riconoscimento dei campi di testo dai PDF degli ordini basato su intelligenza artificiale, e inviarle direttamente a qualsiasi ACCUCHECK presente in produzione.

“L’utilizzo della funzione di gestione delle ricette di ACCUCHECK ha migliorato notevolmente la fase di impostazione su ACCUCHECK sulla nostra linea EXPERTFOLD 80”, ha affermato Armando Zanini, CEO dell’azienda specializzata nella trasformazione della carta Prealpi srl. “La possibilità di preparare la ricetta da remoto e in anticipo ha dimostrato di offrire grandi vantaggi sia in termini di risparmio di tempo che di migliore qualità del prodotto”.

I report sulla qualità digitali strutturati garantiscono la massima trasparenza per ogni ciclo di produzione. Per settori come quello farmaceutico, cosmetico e degli imballaggi alimentari, dove presentazione di alta qualità e conformità alle normative sono fondamentali, ciò rappresenta un vantaggio competitivo significativo.

Infine, BOBST offre anche soluzioni di integrazione per la base installata esistente, comprese macchine che sono in funzione da molti anni, persino decenni. Il Kit dati BOBST Connect consente una connessione standardizzata tra tutti i tipi di macchine, garantendo la trasparenza dei dati in tutto il plant.

Superare gli ostacoli

Come ogni trasformazione digitale, il percorso non è stato privo di difficoltà.

Inizialmente, alcuni clienti hanno espresso preoccupazioni in merito alla sicurezza dei dati e all’implementazione nel cloud. Tuttavia, le infrastrutture cloud certificate e le partnership si sono dimostrate solide e sicure. In molti casi, i sistemi basati su cloud rispettano gli standard di sicurezza raggiungibili con le installazioni locali tradizionali.

Un altro ostacolo è stato di natura culturale piuttosto che tecnica: il passaggio dalla raccolta manuale dei dati a flussi di dati automatizzati e standardizzati richiede un cambiamento dei processi e una formazione specifica. L’adozione, pertanto, ha riguardato tanto la gestione del cambiamento quanto la tecnologia.

Cosa riserva il futuro?

BOBST Connect continua a evolvere e sta rapidamente diventando la spina dorsale dei flussi di lavoro digitali end-to-end.

A distanza di anni dall’inizio del percorso, l’impatto è chiaro: maggiore efficienza, migliore sostenibilità, servizio più rapido, qualità superiore e processi decisionali più intelligenti.

Guardando al futuro, i prossimi cinque anni saranno concentrati sull’integrazione senza soluzione di continuità delle linee di produzione in fabbriche intelligenti. Dati di alta qualità, raccolti su tutti gli impianti, costituiranno la base per ottimizzazione basata sull’intelligenza artificiale, previsioni e sistemi autonomi di supporto alle decisioni.

Il prossimo capitolo non riguarderà solo la connessione delle macchine, ma la connessione dell’intera catena del valore, dalla creazione dell’ordine alla consegna finale, in un ecosistema sicuro e ricco di dati che consentirà all’industria del packaging di operare in modo più intelligente, rapido e sostenibile che mai.