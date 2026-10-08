Milano ospiterà dal 4 al 6 novembre il FINAT Printer-to-Printer (P2P) Seminar 2026, appuntamento dedicato al confronto tra gli operatori dell’industria europea delle etichette. Più che una conferenza tradizionale, il P2P Seminar è stato concepito come un momento di confronto diretto tra converter, fornitori, brand owner ed esperti, con l’obiettivo di condividere esperienze concrete e approcci differenti alle trasformazioni che stanno interessando il settore.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 sarà “Printing Excellence – Building the Next Generation of Label Printers”, un tema che porta al centro del dibattito non solo le tecnologie, ma anche organizzazione, competenze, automazione, sostenibilità e capacità delle aziende di adattarsi a un mercato in continua evoluzione.

Il programma alternerà presentazioni e momenti di confronto con il pubblico, panel discussion, votazioni live, tavole rotonde e networking. Un’impostazione che punta a trasformare le esperienze dei partecipanti in uno strumento concreto di benchmarking per le aziende.

Che cosa significa oggi eccellenza?

Uno dei momenti più interessanti del programma sarà il panel dedicato ai converter, costruito attorno a una domanda semplice ma tutt’altro che scontata: “What does excellence mean to you?”

A confrontarsi saranno All4Labels, Lappi Group, Marzek Etiketten, Tikedo e Aztec Label, chiamati a raccontare come interpretano e misurano l’eccellenza all’interno delle proprie organizzazioni.

Efficienza produttiva, servizio al cliente, innovazione, sostenibilità, sviluppo delle competenze e capacità di reagire ai cambiamenti saranno alcuni degli aspetti messi a confronto. L’obiettivo non sarà individuare un unico modello di eccellenza, ma evidenziare approcci diversi e capire come le aziende stiano affrontando concretamente le stesse problematiche.

Il punto di vista dei brand owner

Il programma porterà inoltre al centro del confronto la voce dei brand owner, per approfondire come vengono definite oggi le esigenze relative a packaging ed etichette e quali aspettative vengono rivolte ai partner della filiera.

Tra gli ospiti ci sarà Stefan Casey, fondatore di Lightning Tree, con una lunga esperienza nei settori del packaging, branding e design. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti brand internazionali nei comparti FMCG, luxury, beauty e beverage, tra cui Nestlé, Diageo, Pernod Ricard, Campari, Jameson, Estée Lauder, Twinings, Boots, Levi’s e BAT.

La sua esperienza abbraccia temi quali innovazione nel packaging, sostenibilità, soluzioni a base fibra e applicazioni dell’intelligenza artificiale nel design delle confezioni e nello sviluppo dei brand.

Il suo contributo consentirà quindi di ampliare il confronto oltre la dimensione strettamente produttiva, mettendo in evidenza il modo in cui i brand stanno affrontando l’evoluzione del packaging e quali caratteristiche ricercano nei propri partner industriali.

Dalla tecnologia alla capacità di fare filiera

È proprio il dialogo lungo la filiera uno degli elementi sui quali FINAT punta con il P2P Seminar. Converter e fornitori potranno confrontarsi su tecnologie, modelli organizzativi e nuove esigenze del mercato, mentre il coinvolgimento dei brand owner permetterà di mettere in relazione le scelte a monte della filiera con le conseguenti esigenze produttive.

Sostenibilità, evoluzione normativa, automazione e disponibilità di competenze stanno infatti modificando non solo i processi produttivi, ma anche il modo in cui converter e brand collaborano alla progettazione e alla realizzazione delle etichette.

Il format scelto da FINAT punta quindi meno sulla tradizionale logica della conferenza e più sulla condivisione di esperienze e best practice, lasciando ampio spazio al confronto tra i partecipanti.

“Presentations start the conversation. You help take it further” è il messaggio scelto per l’edizione 2026: le presentazioni servono ad aprire il confronto, ma sono le esperienze degli operatori a dare sostanza alla discussione.

In un mercato delle etichette chiamato a gestire contemporaneamente trasformazione tecnologica, sostenibilità, nuove richieste dei brand e carenza di competenze, il Printer-to-Printer Seminar vuole così interrogarsi su una questione centrale: quali caratteristiche dovrà avere la prossima generazione di stampatori di etichette per continuare a essere competitiva?

Per informazioni e registrazioni è possibile consultare il sito FINAT: https://www.finat.com/events/finat-printer2printer-seminar