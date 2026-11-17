L’associazione europea CELAB impegnata a promuovere l’economia circolare nel settore delle etichette autoadesive ha rinnovato il proprio sito web, introducendo una piattaforma potenziata che consente agli utilizzatori di etichette e agli altri operatori della filiera di accedere più facilmente alle informazioni e individuare soluzioni concrete per il riciclo.

Al centro del nuovo sito si trova una mappa interattiva degli impianti e degli operatori specializzati nel riciclo dei liner siliconati (release liner) e degli scarti di etichette. Questo strumento permette agli operatori di cercare soluzioni di riciclo nelle vicinanze della propria sede, facilitando l’individuazione di potenziali partner e favorendo il recupero di materiali di valore, evitando che vengano destinati allo smaltimento.

Per i brand owner e gli utilizzatori di etichette, la mappa rappresenta un punto di partenza concreto per individuare le possibilità di riciclo sul territorio, migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Per i converter di etichette, i fornitori di materiali, i riciclatori e gli altri operatori della filiera, il sito offre invece un punto di riferimento centralizzato sulle attività di CELAB Europe e sulle iniziative condivise per migliorare la circolarità dei materiali utilizzati nella produzione di etichette autoadesive. È inoltre disponibile una sezione FAQ che risponde alle domande più frequenti sul riciclo degli scarti di etichette e delle matrici di sfrido.

Il restyling rende anche più accessibili la missione, i progetti e le risorse dell’associazione, sottolineando il ruolo fondamentale della collaborazione tra tutti gli attori della filiera per sviluppare e diffondere soluzioni circolari.

“Individuare la soluzione di riciclo più adatta rappresenta un passo importante verso un’industria delle etichette più circolare. La nostra mappa interattiva aiuta gli utilizzatori a trovare potenziali partner per il riciclo nelle vicinanze, mentre il rinnovamento del sito contribuisce a rafforzare la consapevolezza, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione lungo tutta la filiera”.

Per visitare il nuovo sito e scoprire le opportunità di riciclo disponibili nella propria area: www.celab-europe.org.