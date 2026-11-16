UPM Specialty Materials, Siegwerk e Uteco hanno unito le rispettive competenze per sviluppare una soluzione destinata agli imballaggi secondari a base carta, con un contenuto di materiale rinnovabile fino al 90%. Il progetto combina carta barriera, vernici funzionali e tecnologia flessografica, con l’obiettivo di offrire prestazioni adeguate anche alle applicazioni più esigenti e favorire la riciclabilità dell’imballaggio.

La collaborazione tra UPM Specialty Materials, Siegwerk e Uteco nasce per rispondere alla crescente richiesta di alternative alla plastica nel settore del packaging, anche alla luce dell’evoluzione normativa europea, a partire dal Regolamento PPWR. La soluzione sviluppata integra la carta barriera di UPM, la vernice funzionale CIRKIT BAR SEAL di Siegwerk e la tecnologia flessografica ad alta definizione di Uteco.

L’obiettivo è consentire a brand owner e trasformatori di sperimentare confezioni a base carta anche per applicazioni che richiedono specifiche prestazioni funzionali, mantenendo l’imballaggio primario come elemento di protezione e garanzia dell’integrità del prodotto.

“Con l’evoluzione della normativa sugli imballaggi a livello globale, come il Regolamento europeo PPWR, i marchi hanno bisogno di soluzioni concrete per ridurre l’impiego di plastica senza compromettere le prestazioni. Insieme a Uteco e Siegwerk abbiamo dimostrato che, in questo tipo di imballaggio, il contenuto di carta può raggiungere il 90%, mantenendo le caratteristiche richieste anche dalle applicazioni più esigenti”, afferma Marco Tramontano, direttore commerciale di UPM Specialty Materials.

La soluzione è stata progettata per rispondere alle esigenze di marchi, trasformatori e costruttori di macchine. La carta barriera UPM viene trattata con la vernice CIRKIT BAR SEAL di Siegwerk, applicata attraverso il processo flessografico di Uteco. Il sistema è stato sviluppato per assicurare resistenza all’umidità e ai grassi, termosaldabilità e riciclabilità attraverso i normali flussi di riciclo della carta, secondo i protocolli CEPI e 4evergreen v2.

“Le vernici svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo della nuova generazione di imballaggi in carta. Applicando la nostra tecnologia CIRKIT BAR SEAL alla carta barriera UPM attraverso l’avanzato processo flessografico di Uteco, abbiamo realizzato una soluzione riciclabile a base carta, capace di offrire le prestazioni funzionali richieste da trasformatori e brand owner. Questo progetto dimostra come l’innovazione nel campo delle vernici possa aprire nuove opportunità per ridurre la dipendenza dai materiali di imballaggio di origine fossile”, commenta Gilles Le Moigne, responsabile delle vernici per l’economia circolare di Siegwerk.

Un ulteriore aspetto significativo riguarda la possibilità di integrare più fasi del processo produttivo. Le prove condotte congiuntamente hanno infatti dimostrato la fattibilità della verniciatura, della stampa e della termosaldatura in un unico passaggio, grazie all’impiego di tecnologie e attrezzature adeguate.

“La nostra prova di produzione congiunta ha dimostrato che gli imballaggi in carta possono essere realizzati in modo efficiente anche su scala industriale. Integrando verniciatura, stampa e termosaldatura in un unico passaggio, questa soluzione permette ai trasformatori di produrre imballaggi funzionali, ottimizzando tempi, consumi energetici e costi di produzione”, conclude il reparto Stampa e Tecnico di Uteco.