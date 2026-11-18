Ispirata alle proprie radici ingegneristiche e allo spirito di collaborazione che contraddistingue l’azienda, IMPACK presenta una nuova immagine di brand che racconta la sua storia e le ambizioni per il futuro.

IMPACK, azienda canadese specializzata nella progettazione e produzione di periferiche per piega-incollatrici, celebra il 25° anniversario presentando una nuova identità visiva, espressione della sua evoluzione, delle competenze ingegneristiche e dei valori che ne hanno accompagnato la crescita.

Nata dall’iniziativa di un piccolo gruppo di inventori e ingegneri appassionati, determinati a migliorare la produttività nelle fasi finali del processo produttivo, IMPACK è diventata nel tempo un fornitore riconosciuto a livello internazionale di soluzioni innovative per i produttori di imballaggi. Curiosità, collaborazione e capacità di individuare soluzioni concrete ai problemi dei clienti sono rimaste, nel corso degli anni, al centro della filosofia aziendale.

Ispirata all’ingegneria, guidata dalle persone

La nuova immagine del brand trae ispirazione direttamente dalle macchine IMPACK. Il carattere tipografico, sviluppato su misura, riprende angoli, proporzioni e dettagli geometrici distintivi delle attrezzature, richiamando la precisione e la qualità che caratterizzano la progettazione dell’azienda.

Il nuovo simbolo, composto da due percorsi che convergono verso l’alto, rappresenta la collaborazione e il progresso. Le sue linee fluide richiamano il movimento dei cartoni all’interno delle macchine IMPACK, sottolineando i concetti di efficienza ed ergonomia.

“Organico e al tempo stesso ingegneristico, proprio come le nostre macchine”, commenta Mathieu Tremblay, Managing Director di IMPACK.

La nuova identità è completata da una palette cromatica vivace, basata sul blu royal e sull’arancione, scelta per esprimere ottimismo e un approccio all’innovazione orientato al futuro.

Il rinnovamento non si limita a una trasformazione estetica, ma vuole celebrare l’ingegno, le relazioni di collaborazione e la determinazione a superare gli approcci convenzionali che hanno caratterizzato IMPACK nei suoi primi 25 anni di attività.

“Durante tutto il processo ci siamo posti una domanda: il nostro team si riconoscerà in questa nuova immagine? Per questo abbiamo coinvolto molte persone dell’azienda. Il risultato riflette davvero ciò che siamo” , afferma David Leblanc, Director of Engineering.

“Mi auguro che la nostra nuova identità visiva permetta di cogliere l’essenza di IMPACK per come la conosco: la dedizione al nostro lavoro, la determinazione nel risolvere i problemi dei clienti, la trasparenza e la concretezza nelle relazioni e, soprattutto, lo spirito di collaborazione e il senso di appartenenza che tengono insieme tutti questi elementi”, aggiunge Fawn Alleyne, Director of Marketing.

Guardando al futuro, l’azienda conferma il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni pratiche di automazione, capaci di aiutare i produttori di imballaggi ad aumentare la produttività e a rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore.

La stessa voglia di innovare, con una nuova immagine.