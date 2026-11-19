Andrea Ghu (Poplast) e Sabrina Sada (Gruppo Sada) raccontano perché il Premio Oro della Stampa e il Print Economic Forum contano per chi stampa, trasforma e investe

C’è chi lo guarda dal reparto commerciale e chi dalla direzione finanziaria, ma per due protagonisti dell’industria italiana della stampa e del converting la conclusione è la stessa: il Premio Oro della Stampa, con il Print Economic Forum che lo precede, è un appuntamento imperdibile per il settore. Lo raccontano Andrea Ghu, Direttore commerciale del Gruppo Poplast, converter che stampa in rotocalco e in flexo e che nel 2024 ha vinto l’oro nella categoria dedicata ai Converter, e Sabrina Sada, CFO del Gruppo Sada, realtà con sette stabilimenti e oltre cinquant’anni di esperienza nel cartone ondulato e nella cartotecnica, parte del Club delle Eccellenze con due ori: Best Green Printer nel 2016 e Industry 4.0 Printer of the Year nel 2018.

Una serata attesa dal mercato

Per Poplast il riconoscimento è motivo di orgoglio, ma il valore dell’evento va oltre il trofeo. Ghu spiega che “frequentare questo evento è fondamentale per restare sempre aggiornati, con un’idea chiara di ciò che accade sul fronte delle tecnologie e delle innovazioni di processo, oltre che su quello del mercato”. “La serata”, aggiunge, “è anche un momento di relazione: ci si incontra tra colleghi, spesso tra competitor, si scambiano opinioni e c’è grande curiosità nel sapere chi vince in ogni categoria.” Un fermento che coinvolge anche clienti e stakeholder invitati dalle aziende sponsor, che Ghu osserva, trovano la serata sempre molto vivace.

Sabrina Sada legge lo stesso appuntamento come un’occasione di confronto e di riconoscimento del valore di un comparto che chiede capacità di innovare, visione strategica e attenzione all’evoluzione del mercato. “Per il Gruppo Sada fare parte del Club delle Eccellenze significa condividere un percorso con imprese che si distinguono per qualità e capacità imprenditoriale, e dialogare con loro contribuisce a una visione comune della filiera.” “L’eccellenza”, sottolinea Sabrina Sada, “non si misura soltanto nei risultati raggiunti ma nella capacità di evolvere nel tempo, e il premio è per questo anche uno stimolo a continuare a investire.”

Il Print Economic Forum come bussola

Il Forum, che apre la serata con l’analisi dello stato del mercato, è per entrambi uno strumento di orientamento, ciascuno dal proprio punto di vista. Ghu lo collega al quadro europeo e in particolare al regolamento PPWR, che per i converter del flessibile è il tema del momento. Si attende di capire quando arriveranno gli atti delegati e quale sviluppo reale avranno le soluzioni per un riciclo migliore dei materiali, a partire dai monomateriali in poliolefine, con un orizzonte di quattro o cinque anni.

Sada porta il ragionamento sul terreno dei numeri. I dati interni misurano performance, marginalità, produttività e costi, ma è il confronto con il mercato a dare loro significato, permettendo di capire se i risultati siano coerenti con le tendenze del comparto. In questa prospettiva si inseriscono anche gli investimenti che il Gruppo Sada ha realizzato negli ultimi due anni in macchinari e impianti di ultima generazione, con l’obiettivo di rafforzare la capacità produttiva, sostenere l’innovazione e creare le condizioni per supportare la crescita futura. “In una fase in cui efficienza produttiva, costi di energia e materie prime, innovazione tecnologica e sostenibilità incidono sulle strategie, mettere in relazione i dati aziendali con le dinamiche più ampie dell’economia aiuta”, spiega Sabrina Sada, “a definire le priorità e ad allocare le risorse con efficacia.”

Che cosa chiede il mercato: chiarezza e dati per investire

Per chi opera nella filiera, l’appuntamento serve prima di tutto a ottenere ciò che oggi scarseggia: indicazioni chiare per pianificare. Sul fronte normativo il settore del flessibile attende gli atti delegati del PPWR, e il loro ritardo lascia una discreta incertezza sui tempi e sulla reale diffusione dei monomateriale in poliolefine. Le aziende, però, non restano ferme. Poplast, per esempio, sta costruendo uno stabilimento nuovo con investimenti per oltre 40 milioni di euro dedicato anche a questi materiali, con l’obiettivo di essere pronta nel 2030 a una domanda destinata a crescere.

Sul piano economico la richiesta è di dati affidabili e di una lettura dello scenario nazionale e internazionale con cui misurare i propri numeri. Performance, marginalità, produttività e costi interni acquistano significato solo se confrontati con le tendenze del comparto, e le scelte di investimento vanno pesate su ritorni attesi, rischi, evoluzione della domanda e costi di energia e materie prime. In questa logica il controllo dei costi è inteso come miglioramento strutturale di efficienza e produttività, non come semplice taglio della spesa.

Un punto d’incontro per tutta la filiera

L’altra aspettativa è il confronto. Il Forum e la serata di gala riuniscono nello stesso luogo stampatori, converter, clienti e stakeholder, e il fatto che a ritrovarsi siano spesso anche i competitor rende lo scambio di opinioni più prezioso. Ogni azienda porta la propria lettura del mercato e la mette a confronto con quella degli altri, e da questo quadro condiviso nascono decisioni più consapevoli, capaci di anticipare i rischi e di cogliere nuove opportunità. A completare il quadro c’è la curiosità che a ogni edizione accompagna l’attesa dei vincitori di ciascuna categoria, e che fa della serata un momento che il settore aspetta.

“Per il Gruppo Poplast frequentare questo evento è fondamentale per restare sempre aggiornati, con un’idea chiara di ciò che accade sul fronte delle tecnologie e delle innovazioni di processo, oltre che su quello del mercato”.

“Per il Gruppo Sada fare parte del Club delle Eccellenze significa condividere un percorso con imprese che si distinguono per qualità e capacità imprenditoriale, e dialogare con loro contribuisce a una visione comune della filiera.”