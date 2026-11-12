Viscom 2026: la comunicazione visiva ridefinisce le proprie rotte

Viscom 2026, la manifestazione internazionale dedicata alla comunicazione visiva, quest’anno ha inaugurato il nuovo format Exhibition & Conference presso l’Allianz MiCo Convention Center.

Una nuova location e una nuova veste, pensate per interpretare le trasformazioni del settore, che hanno dato vita a due giornate dinamiche e partecipate, con 5.189 visitatori e oltre 90 espositori, riuniti per confrontarsi sulle nuove prospettive del comparto.

“Ogni settore è chiamato a evolversi per rispondere alle trasformazioni del mercato, e anche le manifestazioni fieristiche devono saper interpretare questo cambiamento, rinnovando le proprie modalità di incontro e confronto”, dichiara Cecilia Montalbetti, Exhibition Manager di Viscom. “Con questa edizione abbiamo voluto dare forma a un’esperienza più focalizzata, mettendo al centro la qualità delle relazioni, la concretezza dei contenuti e le opportunità di networking. Le due giornate hanno confermato il valore di Viscom come punto di riferimento per la visual community: un luogo in cui incontrarsi, aggiornarsi, condividere competenze e costruire nuove opportunità di business. Un percorso di evoluzione che vogliamo continuare a sviluppare insieme alle aziende e ai professionisti del settore”.

La ricerca di TEHA Group: la fotografia di un mercato da 23 miliardi

Uno dei momenti più attesi e partecipayi della manifestazione, è stata la presentazione dell’inedito studio “L’ecosistema della comunicazione visiva: scenari, trasformazioni e priorità di sviluppo”, commissionato in esclusiva da Viscom a The European House – Ambrosetti (TEHA Group). L’indagine ha delineato per la prima volta i confini di un settore industriale strategico per l’Italia, che vale circa 23 miliardi di euro di fatturato, 7 miliardi di Valore Aggiunto e oltre 84 mila occupati, posizionandosi al 19° posto tra i comparti manifatturieri nazionali. Tra il 2019 e il 2024 la filiera ha mostrato una solida dinamica positiva (+19,9% nei ricavi), trainata in particolare dalla reattività delle microimprese, cresciute del +37% nel quinquennio a un ritmo doppio rispetto alle grandi realtà industriali (+18%).

Nel tracciare le coordinate del comparto, il report ha evidenziato un ecosistema produttivo ancora marcatamente domestico – con il 79% del fatturato generato in Italia e il 62% delle imprese intenzionato a concentrarsi sul mercato interno – che deve fare i conti con un clima di incertezza della domanda, indicato dal 64% degli operatori come il principale freno allo sviluppo, seguito dai costi di investimento e dalla crescente difficoltà nel reperire personale qualificato (entrambi al 35%).

La ricerca ha altresì lanciato un chiaro messaggio: per competere, la filiera deve superare la logica della singola commessa per trasformarsi in un fornitore di soluzioni integrate. Il nuovo modello competitivo richiede di passare dal semplice prodotto fisico a una piattaforma integrata di esperienza e servizi. Un’evoluzione confermata dalla propensione agli investimenti del settore: il 54% delle imprese prevede di aumentarli nei prossimi tre anni, non tanto per aggiungere capacità produttiva, quanto per investire in “pacchetti industriali” che integrino software, automazione, intelligenza artificiale e nuove competenze. La personalizzazione delle soluzioni emerge infatti per il 48% delle imprese come la principale direttrice di evoluzione futura.

Il confronto tra i player: dall’analisi alla visione d’impresa

Le evidenze emerse dallo studio hanno fornito il terreno ideale per la successiva tavola rotonda, moderata dalla giornalista Irene Elisei. Il confronto a più voci ha coinvolto realtà di primo piano del mercato quali Agfa, Bompan, Cabagaglio Packaging, Colorzenith, Durst, Newlab e Flyeralarm, che hanno commentato i dati calandoli nelle proprie realtà aziendali.

Il dibattito ha messo in luce le sfide cruciali per il comparto. Tra queste, la necessità di superare una concorrenza basata esclusivamente sulla guerra dei prezzi, orientandosi verso la ricerca del valore aggiunto e della consulenza al cliente. Ampio spazio è stato dedicato anche all’impatto delle nuove tecnologie: l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di lavoro e la spinta verso l’automazione rappresentano oggi leve fondamentali per garantire la flessibilità richiesta dal mercato. Parallelamente, le aziende hanno sottolineato come queste trasformazioni impongano anche la ricerca di nuove skill professionali e una differenziazione dell’offerta basata sull’eccellenza e la qualità. Non è mancato uno sguardo oltreconfine, per analizzare le prospettive e le implicazioni dei processi di internazionalizzazione per il comparto italiano.

Un hub per la visual community

Ad accogliere questi momenti di confronto strategico, l’area espositiva dell’Allianz MiCo, che si è confermata un hub funzionale e dinamico. In un contesto rinnovato, raccolto e mirato, gli stand hanno ospitato eccellenze nei settori del grande formato, insegnistica, digital signage, interior decoration, packaging e personalizzazione tessile, permettendo ai professionisti di toccare con mano le innovazioni necessarie per concretizzare le visioni discusse durante la Conference.

Il position paper della ricerca “L’ecosistema della comunicazione visiva: scenari, trasformazioni e priorità di sviluppo” a cura di TEHA Group è disponibile per il download sul sito di Viscom.

L’appuntamento con la prossima edizione di Viscom è fissato per il 27-28 ottobre 2027.