Dall’immagine reale alla riproduzione stampata: utilizzare le mezzetinte per riprodurre valori tonali sfruttando i limiti della visione umana. Retinatura delle immagini, forme di punto e tipi di retino. Angoli dei retini di stampa per flessografia. Risoluzione delle immagini.

Caratteristiche della luce e del colore e funzionamento del sistema visivo umano. Modelli colore, sintesi additiva e sottrattiva, funzionamento degli inchiostri in stampa. Condizioni di illuminazione e visione. Comportamento e limiti della visione umana.

Come si descrive e si misura il colore. Tinta, saturazione, chiarezza e modello colore CIELab. Densità ottica e sua misurazione. Valori tonali e misurazione in MD e SCTV. Misurazione spettrofotometrica e differenza colore dE.

Spazi colore, gamut e profili. Dall’immagine originale alla separazione CMYK, modalità di generazione dei colori e definizione di intento di output. Adattamenti a condizioni specifiche di stampa.

Flusso delle lavorazioni nella produzione del packaging flessografico. Analisi di funzioni, attività e responsabilità del cliente finale, del design, della prestampa e della stampa.

Responsabilità e compiti del design in flessografia. Tracciato e grafica, numero e tipologia di colori. Specificare colori CMYK e speciali. Caratteristiche degli elementi grafici: testi, linee, codici a barre, abbondanze, elementi di controllo. Tipi di prove colore e formati di condivisione del file.

Metodi di adattamento secondo ISO TS 10128: curve tonali, bilanciamento dei grigi, conversione tramite profili colore. Tecniche di prestampa per migliorare la qualità e limitare possibili problemi di stampa. Gestire la palette fissa in CMYK o in gamut esteso.

