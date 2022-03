Tornano le giornate formative in presenza di ATIF aperte a tutti gli operatori dell’industria flessografica.

Di seguito la pianificazione degli incontri e relative date di chiusura iscrizioni 9 maggio 2022 (9:00-17:00)

LA FLESSOGRAFIA NELLA STAMPA DEL PACKAGING e TROUBLESHOOTING IN FLESSOGRAFIA

chiusura iscrizioni 29 aprile 2022 26-27 maggio 2022 (9:00-17:00)

COME FUNZIONA IL GRUPPO STAMPA FLESSOGRAFICO

chiusura iscrizioni 19 maggio 2022 6-7 giugno 2022 (9:00-17:00)

RIPRODUZIONE GRAFICA PER LA FLESSOGRAFIA

chiusura iscrizioni 26 maggio 2022 23 giugno 2022 (9:00-17:00)

ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ IN FLESSOGRAFIA

chiusura iscrizioni 15 giugno 2022 Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: ISCRIZIONE Ciascun corso di formazione sarà attivato con un numero minimo di 8 e chiuso al raggiungimento di 15 partecipanti

Informazioni più dettagliate, costi e modalità di partecipazione si possono scaricare al seguente link.