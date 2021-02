Fabio Vincenzi entra in Simec Group

Simec Group è orgogliosa di annunciare l’ingresso di Fabio Vincenzi nel suo team come Chief Business Development Officer nella divisione Imballaggio Flessibile.

Fabio apporterà l’esperienza acquisita in venti anni di carriera nelle vendite internazionali di impianti destinati all’industria del converting dell’imballaggio flessibile. La sua profonda conoscenza del settore è maturata negli anni grazie all’attività svolta presso aziende di grande prestigio internazionale come il gruppo Nordmeccanica per la parte spalmatura e laminazione e Uteco Group per la stampa flessografica.

L’entrata di Fabio all’interno dell’organizzazione di Simec Group dà inizio a un processo di settorializzazione della struttura di vendite del gruppo che faciliterà l’introduzione di modelli di vendita innovativi studiati per i diversi comparti industriali in cui Simec opera.