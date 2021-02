FTA Europe: tre nuovi sponsor per i Virtual Diamond Awards

FTA Europe ha ufficializzato un nuovo Gold Sponsor (Bobst) e due nuovi Silver Sponsor (ZDue e Siegwerk) dei Diamond Awards.

Il formato virtuale dei Diamond Awards, che si terrà il 22 aprile 2021, è una nuova avventura per FTA Europe, che darà grande visibilità ai brand degli sponsor grazie al vasto pubblico globale che parteciperà e ai metodi innovativi in ​​cui è possibile mostrare gli sponsor sulla piattaforma online. Verranno utilizzati software avanzati durante la cerimonia di premiazione virtuale in maniera tale che gli ospiti possano incontrarsi e socializzare durante l’evento.

Con l’annuncio di questi nuovi sponsor, FTA Europe è sicura che l’industria flessografica sosterrà questo nuovo formato di eventi, in particolare durante un anno in cui le opportunità di incontri di persona saranno estremamente limitate per il nostro settore. I vincitori della medaglia d’oro dei premi nazionali, così come i lavori dei nostri partner internazionali, competeranno come sempre per il più ambito dei premi: il Diamond Award. FTA Europe ospiterà un evento dal vivo con un format televisivo per celebrare i vincitori. Chiunque da tutto il mondo potrà registrarsi a questo evento, collegando su scala globale questo settore veramente innovativo per passare insieme una serata da ricordare.

Con Bobst come nuovissimo Gold Sponsor, rimane ancora un posto disponibile Gold Sponsor. Chi fosse interessato a partecipare al più grande evento flessografico dell’anno, non esitare a contattare FTA Europe (info@fta-europe.eu). Sono disponibili anche pacchetti per Silver Sponsor.