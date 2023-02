Il team di progettazione di Expert Srl ama sempre le sfide, quindi non poteva perdere una recente opportunità che ha individuato per servire meglio gli stampatori flessografici. Expert ha appena lanciato una macchina da stampa flexo stack gearless in Repubblica Ceca, destinata a una nicchia di mercato in cui la natura del substrato è critica. Si tratta di un supporto tessile non tessuto per un prodotto isolante troppo spesso per consentire a una giunzione volante convenzionale di essere efficace.

La resistenza meccanica del substrato fa sì che l’unico meccanismo di taglio efficace sia una ghigliottina che richiede che il movimento del nastro si fermi momentaneamente durante il taglio. Affinché il processo di stampa non venga interrotto, Expert ha aggiunto due accumulatori alle sezioni di svolgimento e riavvolgimento che fungono da compensatori durante la sequenza di taglio e giunzione. Questi sono noti come avvolgitori e svolgimenti “trasversali” che consentono alla velocità di produzione di continuare senza ostacoli, anche con materiali insoliti.

Molti dei clienti di Expert gestiscono substrati pesanti resistenti al taglio, in particolare nel settore industriale, ma anche produttori di borse per la spesa alla moda, abbigliamento sportivo e borse riutilizzabili per supermercati.

“Assaporando le sfide presentate dal mercato, l’attenzione al design di Expert unita a molti anni di esperienza nel settore è ciò che fa la differenza per i nostri clienti. La nostra enfasi sulla facilità d’uso assicura che gli operatori delle macchine da stampa Expert apprezzino l’interfaccia touchscreen digitale e la compatibilità con i sistemi Industry 4.0”, commentano in Expert.