Expert S.r.l. – Flexo Stack, una proposta di flessibilità e di alta qualità  

In un settore dove i grossi players del mercato non sempre si mettono in gioco, Expert Srl di San Martino Buon Albergo (Verona) propone un modello di Stampa Flessografica Stack Gearless con caratteristiche di precisione, stabilità, accuratezza di registro e grande facilità di utilizzo, destinata a vari settori, tra cui il cartario, la plastica, il packaging ed il converting in generale.

La macchina si presenta con ampie finestrature ed ampi spazi per la preparazione del lavoro e per la pulizia di normale servizio. Il gruppo stampa scorre su guide lineari, e le viti a ricircolo di sfere di grosse dimensioni lavorano in trazione, contribuendo a compattare il gruppo stampa in lavoro, per una maggiore stabilità. La motorizzazione dell’asse cliché è un Direct Drive, ed assicura un ottimo controllo di registro.

Nella versione in linea ad estrusore, il cilindro di contro-stampa viene fornito nella configurazione con mandrino e manica di controstampa, per introdurre gli scarichi laterali a compensazione di spessore in corrispondenza della soffiettatura del nastro. Il modello superiore viene proposto con finestrature separate e tutti i sistemi di sicurezza che permettono la preparazione dei gruppi stampa inattivi senza fermare il lavoro in corso.

L’accesso per la pulizia dei gruppi di asciugamento intercolor è doppio: dal fronte mediante l’apertura a libro delle soffianti in inox, e dal retro mediante l’apertura delle paratie di contropartita, garantendo un ottimo accesso anche al gruppo stampa.

L’inchiostrazione è a racle a camera chiusa, progettata da Expert per un risparmio nell’utilizzo degli inchiostri e dei solventi, ma si propone anche il sistema di inchiostratura a rullo, per l’economia nella re-incisione degli anilox e nell’utilizzo di accessori consumabili.

L’interfaccia digitale touch screen e la combinazione di PLC e PC di servizio garantiscono l’integrazione con il sistema industriale 4.0 ed il collegamento col sistema informatico aziendale.