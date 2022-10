E’ ancora possibile iscriversi al corso di formazione proposto da Atif in presenza del 6 ottobre 2022 (9:00-17:00) IL TRASFERIMENTO DELL’INCHIOSTRO IN FLESSOGRAFIA E LA CONFIGURAZIONE DEL GRUPPO STAMPA I contenuti del corso: Caratteristiche e configurazioni del rullo anilox: volume, lineatura, geometria di incisione, rapporto con il cliché, cura e manutenzione. La racla e i sistemi di raclatura dell’anilox: caratteristiche e impostazioni per garantire il migliore controllo dello strato di inchiostro. Funzionamento dei sistemi di inchiostro a base solvente e a base acqua, inchiostri UV e electron beam. La coprenza dell’inchiostro: spessore e concentrazione. Componenti e caratteristiche: pigmenti e color index, resine, solventi e additivi. Gli aspetti tecnici relativi a viscosità, controllo del pH negli inchiostri all’acqua. Come definire il volume anilox e la quantità di inchiostro. Caratteristiche e tecnologie di realizzazione delle matrici da stampa. Sistemi di montaggio della matrice basati su adesivi e influenza con la pressione di stampa. Cilindri e maniche, caratteristiche e tolleranze. Supporti di stampa, comportamento al contatto con l’inchiostro e stampabilità. Seguiranno i seguenti ulteriori corsi: 10 novembre 2022 (9:00-17:00) LA GESTIONE DEL COLORE E LA PRESTAMPA PER LA FLESSOGRAFIA chiusura iscrizioni 3 novembre 2022 13 dicembre 2022 (9:00-17:00) ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ

chiusura iscrizioni 6 dicembre 2022