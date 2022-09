E’ ancora possibile iscriversi al corso di formazione in presenza del 22 settembre 2022 (9:00-17:00) “LA FLESSOGRAFIA NELLA STAMPA DEL PACKAGING e TROUBLESHOOTING IN FLESSOGRAFIA” Il corso avrà i seguenti contenuti:

– Il packaging nella segmentazione dei prodotti stampati. Caratteristiche e evoluzione storica degli imballaggi e delle necessità della riproduzione stampata del packaging.

– Classificazione dei sistemi di stampa in base alle caratteristiche della matrice a alle riserve di inchiostrazione. Analisi e caratteristiche del gruppo di stampa, della struttura delle macchine, dei prodotti realizzati in ambito packaging con sistemi rilievografici, planografici, incavografici, permeografici e sistemi senza matrice.

– Confronto tra le caratteristiche dei sistemi di stampa del packaging: tipografia, offset, rotocalco, serigrafia, digitale e flessografia.

– Infine, una sessione totalmente dedicata alla diagnosi dei problemi di stampa più ricorrenti che possono verificarsi nel processo flessografico. Ogni difetto viene illustrato in dettaglio spiegando le possibili cause che l’hanno generato e le possibili azioni correttive. Di seguito l’elenco dei corsi che seguiranno in ottobre e novembre: 6 ottobre 2022 (9:00-17:00) IL TRASFERIMENTO DELL’INCHIOSTRO IN FLESSOGRAFIA E LA CONFIGURAZIONE DEL GRUPPO STAMPA chiusura iscrizioni 29 settembre 2022 10 novembre 2022 (9:00-17:00) LA GESTIONE DEL COLORE E LA PRESTAMPA PER LA FLESSOGRAFIA chiusura iscrizioni 3 novembre 2022 13 dicembre 2022 (9:00-17:00) ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ

chiusura iscrizioni 6 dicembre 2022 Per iscriversi è necessario compilare il seguente modulo: ISCRIZIONE Ciascun corso di formazione sarà attivato con un numero minimo di 8 e chiuso al raggiungimento di 15 partecipanti

Per informazioni più dettagliate riguardo gli argomenti dei corsi potete cliccare al seguente link