Prima tappa del TAGA Tour: 11 Ottobre 2022 a Napoli

Tutto pronto per la prima tappa del TAGA TOUR il giorno 11 Ottobre 2022 a Napoli presso l’Istituto Statale d’istruzione Superiore “Archimede” in via Emilio Salgari, 8 Cercola (NA).

Una giornata densa di relazioni sul tema della stampa UV fatte direttamente dai protagonisti che hanno partecipato alla redazione dei due documenti TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20. Sarà possibile approfondire i vari aspetti grazie alla disponibilità di sponsor e tecnici presenti per tutta la giornata.

Lo scopo della giornata è di fornire informazioni chiare e condivise sugli impianti, i prodotti specifici, gli ausiliari, le macchine e le problematiche possibili. Conoscere da dove potrebbero derivare gli inconvenienti tecnici in fase di produzione, le cause ed i rimedi, le norme e condizioni per la sicurezza degli operatori, dell’ambiente di lavoro e delle attrezzature.

Verrà sviluppata una declinazione specifica per ampliare la conoscenza delle varie materie plastiche che normalmente vengono utilizzate per la stampa, e tutte le spiegazioni tecniche approfondite per produrre senza imprevisti.

TAGA Tour 2022 Prima tappa: NAPOLI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E VISITA TAVOLI SPONSOR

ORE 10.00 TAGA ITALIA PRESENTAZIONE GIORNATA

ORE 10,30 TAGA ITALIA PRESENTAZIONE DOCUMENTI TAGA.DOC.19 e TAGA.DOC.20

ORE 11.00 PRESENTAZIONE GUANDONG – IST ITALIA

ORE 11.30 DOMANDE LIBERE

ORE 11.40 COFFE-BREK VISITA TAVOLI SPONSOR

ORE 12.10 PRESENTAZIONE COLORGRAF – PRINTGRAPH

ORE 12.40 PRESENTAZIONE TECNOLOGIE GRAFICHE – T&K

ORE 13.15 DOMANDE LIBERE

ORE 13.30 LUNCH TIME VISITA TAVOLI SPONSOR

ORE 14.45 PRESENTAZIONE COLORCONSULTING – HUBER GROUP

ORE 15.15 TAVOLA ROTONDA – CONFRONTO TECNICO

ORE 15.45 FINE LAVORI

Per i partecipanti saranno disponibili degli estratti di TAGA.DOC.19 “LA TECNOLOGIA UV e TAGA.DOC.20 “LA STAMPA UV SUI SUPPORTI PLASTICI”.

L’iscrizione al TAGA Tour avverrà online (è possibile partecipare a più tappe se lo si desidera). L’ISCRIZIONE è GRATUITA. Per maggiori informazioni scrivete a info@taga.it.

Per iscriversi, cliccate qui: ISCRIZIONE