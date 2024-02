Torna il tradizionale appuntamento primaverile di Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile, in programma a Roma, il 17 e 18 aprile prossimi, presso l’Hotel Villa Pamphili, congresso di approfondimento e networking per gli stakeholder del packaging flessibile.

La due giorni romana, dal titolo “Flessibile: un packaging da raccontare”, ospiterà importanti presenze istituzionali e autorevoli relatori al fine di approfondire ed esplorare i temi chiave del programma:

Geopolitica: Europa, Cina e Stati Uniti nello scenario globale

Il ruolo del packaging per la brand reputation: percezioni, valutazioni e aspettative del consumatore

Sostenibilità: Linee guida LCA e fine vita del packaging flessibile

Packaging &Packaging Waste Regulation: atti finali e ricadute

“Nonostante scenari internazionali estremamente complicati e dibattiti sul futuro del packaging troppo spesso contaminati da un ecologismo radicale che non considera tutte le complesse componenti in campo, è nostro dovere continuare a raccontare di temi che impattano sul nostro presente e comprendere come procedere senza compromettere le esigenze delle nuove generazioni” , dichiara il Presidente di Giflex, Alberto Palaveri.

Partner del congresso Giflex 2024:

COIM Group e IPACK-IMA MILANO, 27-30 maggio 2025

La partecipazione è su invito. Per informazioni: info@giflex.it