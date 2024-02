LogicSistemi, Edigit International e tutto il gruppo Tikappapi, annunciano l’accordo siglato per la proposta del sistema gestionale integrato per le aziende del packaging.

La soluzione unisce l’eccellenza della progettazione gestionale di Impact con la potenza della soluzione ERP Edigit per le cartotecniche, offrendo un sistema totalmente integrato in grado di garantire la massima efficienza aziendale e di avere sotto controllo l’intero processo produttivo di imballaggi e packaging, dalle fasi progettuali fino al bilancio di sostenibilità.

LogicSistemi supporta le aziende cartotecniche da oltre trent’anni, con gli strumenti necessari per potenziare e garantire la loro solidità e il massimo sviluppo aziendale.

“L’area strategica di un’azienda parte dalla progettazione nel settore ricerca e sviluppo”, spiega Matteo Redaelli, CEO della LogicSistemi Srl. Dietro a ogni successo aziendale c’è proprio la capacità delle aziende di mettere in comunicazione le informazioni esterne con i dati gestionali interni. Con questa finalità ha cercato e trovato in Edigit la soluzione ottimale per coniugare l’efficienza di progettazione a quella di tutto il restante mondo gestionale.

Impact è il software ideato dagli specialisti per supportare in modo veloce, semplice e accurato la fase di progettazione del packaging e della traccia fustella. Dal 1988 il software Impact si è evoluto al punto da garantire agli utenti un livello di velocità e di efficienza mai raggiunti prima.

Edigit, la software house italiana più esperta del settore, con una suite gestionale già specializzata per aziende di packaging e cartotecniche, e con un centro di ricerca sempre attento allo sviluppo in ottica di innovazione, è la soluzione ideale per raggiungere obiettivi di integrazione e di digitalizzazione eccellenti.

L’ERP Edigit si è evoluto per consentire agli utenti una gestione integrata di tutti i processi aziendali,

“La chiave di un progetto gestionale di qualità sta nel dotare l’azienda di una soluzione completa che non tralasci nulla, che supporti ogni utente nel suo lavoro, guidandolo verso un metodo operativo sicuro, efficace e soddisfacente. L’evoluzione di Edigit negli anni ha permesso di arrivare a una suite profonda, potente e completa, anche per le aziende che hanno diversificato i servizi e le produzioni”, ci spiega Gabriele Montanari, direttore esecutivo della divisione Edigit in Tikappapi Srl. Oggi un’azienda del settore del packaging deve considerare nella sua organizzazione, già dalla fase di progettazione, tutti gli aspetti di sostenibilità che richiedono le più recenti direttive europee. “Il gestionale Edigit è già pronto per supportare in questa direzione le imprese del futuro, con la fondamentale attenzione alla gestione delle produzioni, fino alla contabilità industriale e al bilancio di sostenibilità”, rassicura Gabriele Montanari.

“Integreremo i dati provenienti dalla progettazione da Impact verso Edigit e questo permetterà di ottenere un risultato di maggior efficienza e completezza delle nostre soluzioni, in cui il profondo controllo dei dati garantisca efficacia e competitività senza precedenti e un risultato complessivo eccellente”, ci confermano Gabriele Montanari e Matteo Redaelli.

Così le aziende LogicSistemi e Tikappapi, integrando alle soluzioni i numerosi servizi di consulenza, formazione e assistenza, in ogni area e per ogni reparto, offrono alle aziende del packaging un supporto completo e innovativo sicuro e sostenibile.