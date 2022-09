Il CCSone – Consumption Control System, recentemente lanciato sul mercato, è un prodotto innovativo e indispensabile che può rilevare il consumo dell’inchiostro in tempo reale attraverso un’interfaccia fisicamente connessa al secchio o alla bacinella dell’inchiostro. Il suo funzionamento si basa sulla misurazione della pressione all’interno del contenitore e i dati che genera sul consumo dei singoli inchiostri possono essere inseriti nel flusso dei big data aziendali. Questi vengono gestiti attraverso un sistema ERP, con il vantaggio di monitorare l’intero processo produttivo degli imballaggi.

Per approfondire come avviene l’acquisizione dei dati generati dal CCSone e l’inserimento degli stessi nel sistema ERP, I&C-GAMA ha organizzato una Open House i prossimi 27, 28 e 29 settembre: martedì 27 e giovedì 29 settembre saranno dedicati alle dimostrazioni in presenza; mercoledì 28 sono previste dimostrazioni in streaming.

Le demo verteranno, in particolare, sulla generazione dei dati da parte del sistema CCSone di GAMA e del montacliché automatico di CAMIS e sull’acquisizione degli stessi da parte del sistema ERP di SisTrade. I clienti possono scegliere se partecipare all’Open House in presenza il 27 o il 29 settembre, nella sessione mattutina dalle 10 alle 12 o in quella pomeridiana dalle 14.30 alle 16.30.

In alternativa è possibile partecipare il 28 settembre in streaming dalle 10 alle 11 o dalle 15 alle 16.

I BIG DATA DAYS si svolgeranno presso la sede di CAMIS a Paderno Dugnano (MI), in via Guido Rossa, 9.

Per informazioni scrivere a marketing@gamaiec.com