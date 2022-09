L’IFCA (Indian Flexible Packaging and Folding Carton Manufacturers Association), associazione indiana che riunisce i produttori di imballaggi flessibili e cartoni pieghevoli, ha premiato Miraclon nell’ambito degli IFCA Star Awards 2022 nella categoria migliori Innovazioni e Sviluppi nella Stampa con PureFlexo Printing. Accessibile attraverso KODAK FLEXCEL NX Print Suite per packaging flessibili, questa tecnologia consente di affrontare e controllare la diffusione indesiderata dell’inchiostro per consentire una finestra operativa più ampia e massimizzare l’efficienza, la ripetibilità e le prestazioni di stampa complessive.

“I giudici hanno valutato un’ampia selezione di nuovi prodotti e tecnologie che possono avere un grande impatto sulla catena del valore degli imballaggi flessibili e dei cartoni pieghevoli, ma dal punto di vista della tecnologia di prestampa e delle lastre, PureFlexo Printing ha dimostrato di saper fare la differenza in fase di stampa”, ha affermato Chandrasekhar Rajagopalan, Presidente e Tesoriere dell’IFCA. “In un periodo storico in cui le aziende stanno puntando decisamente sulla massimizzazione dell’efficienza e la riduzione dei costi, consiglierei di investire su una soluzione innovativa che abbia un impatto reale sull’intero processo di produzione”.

PureFlexo Printing utilizza la stessa tecnologia brevettata di Miraclon e creata dallo stesso team R&S responsabile dell’invenzione di FLEXCEL NX System, lanciato nel 2008, e basato sull’innovazione che Miraclon ha saputo portare sul mercato negli ultimi 13 anni. Esclusiva di FLEXCEL NX System, offre una più ampia finestra operativa indipendente dal numero di linee, con risparmi combinati dovuti al minor numero di interruzioni di stampa non programmate, a tempi di inattività e ritardi di produzione ridotti e a configurazioni colore più rapide. Pensata specificamente per inchiostri a base solvente su applicazioni su pellicola, PureFlexo Printing massimizza l’efficienza di stampa, la ripetibilità e le prestazioni complessive garantendo a stampatori e fornitori di pre-stampa risultati più puliti, colori più stabili e maggiore redditività.

“Siamo orgogliosi di essere l’unico fornitore di prestampa e lastre riconosciuto in questa importantissima categoria di concorso, a riprova dell’interesse di produrre innovazioni capaci di fare la differenza su tutta la catena del valore”, ha commentato Reid Chesterfield, Chief Technology & Innovation Officer di Miraclon. “Con la crescente pressione sui costi avvertita in tutti i settori e in tutto il mondo, i rivenditori e i convertitori flexo stanno utilizzando PureFlexo Printing per affrontare la causa principale dei problemi che provocano fermi macchina non programmati e che incidono sui profitti aziendali. Chiunque sia alla ricerca di una soluzione per ottimizzare l’efficienza aziendale globale dovrebbe prendere in considerazione la stampa PureFlexo Printing e tutti i vantaggi che essa offre al processo produttivo!”