CAMIS presenta il nuovo montacliché automatico SleeveMaster Auto (SMA)

CAMIS ha presentato il suo nuovo modello SleeveMaster Auto (SMA), la risposta alla richiesta del mercato per una macchina monta cliché automatica “hands free” per la flessografia di fascia media e larga.

“Costruita intorno alla piattaforma flexo industry 4.0 di CAMIS, la SMA è frutto di un’analisi attenta e della nostra continua ricerca per raggiungere la massima affidabilità di processo e di macchina, come testimoniato da tutti i nostri clienti nelle centinaia di installazioni CAMIS Irisleeve in tutto il mondo”, spiega Davide Pesenti, Direttore Generale di CAMIS.

La CAMIS SMA è progettata per essere semplice e facile da usare come la Camis Irisleeve HD, ma offre le innovazioni tecnologiche richieste da alcuni settori industriali.

Un nuovissimo HMI touch screen con funzioni CAMIS Flexo 4.0 consente di caricare o preselezionare lavori nuovi ed esistenti. Gli operatori possono scansionare la scheda lavoro dotata di codice EAN e la macchina raccoglierà le informazioni sul lavoro dal CRM dei clienti e caricherà rapidamente tutti i dati nel programma della macchina e/o richiamerà i lavori precedenti.

La SMA dispone di diverse caratteristiche uniche che permettono anche di mettere a registro e montare automaticamente i cliché, sia nuovi che usati, mentre il nuovo sistema di telecamere HD “Double Decker” combinato con le caratteristiche software e hardware della macchina, consentono al sistema SMA di controllare ed eliminare in continuo eventuali deviazioni laterali del cliché durante la sua applicazione, anche negli sviluppi stampa più lunghi.

“CAMIS non è mai soddisfatta di quanto raggiunto, per questo ci siamo impegnati nella ricerca di ulteriori miglioramenti dei sistemi di montaggio, per garantire ai nostri clienti la massima resa nella fase di stampa, senza problemi di affidabilità e calibrazione. Abbiamo macchine sul campo e questi beta test iniziali ci dimostrano che abbiamo mantenuto la tradizionake affidabilità dei nostri sistemi”, commenta Davide Pesenti.

CAMIS SMA è disponibile nei formati da 900mm a 2000mm di larghezza e con ripetizioni di stampa da 300mm a 1300mm.

I prodotti CAMIS sono venduti in Italia dalla I&C S.a.s. Sergio Puoti, Sales Director di I&C ha commentato: “Siamo certi che il Montaclichè SMA, con la funzionalità-semplicità-affidabilità del nuovo sistema automatico di montaggio dei cliché, potrà offrire un incremento delle prestazioni e una maggiore flessibilità nella produzione”.