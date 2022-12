BFT Carbon ha ufficializzato la nomina di UMS Australasia PLY LTD come nuovo rappresentante in Australia, Nuova Zelanda e Indonesia, per la sua linea di camere racla in fibra di carbonio.

Le Aziende di questa zona potranno fare riferimento a Peter Keogh e Sean Keogh di UMS (qui a destra nella foto) che, grazie alla propria esperienza, conoscenza e background tecnico, potranno consigliare la migliore soluzione e configurazione di equipaggiamenti in fibra di carbonio, in base ad ogni specifica esigenza.

BFT Carbon è una delle aziende leader a livello mondiale di tecnologia ingegneristica specializzata nella progettazione e produzione di componenti in fibra di carbonio dedicati all’industria della stampa. L’azienda fornisce prodotti e servizi dedicati a macchine da stampa flessografiche direttamente agli OEM e agli stampatori finali. Con soluzioni personalizzate, BFTC è in grado di fornire un upgrade su tutte le tipologie di macchine da stampa flessografica presenti sul mercato. Il Gruppo BFT ha attualmente tre stabilimenti in Italia: la sede principale situata a Casale Monferrato (AL) e due stabilimenti situati nel torinese.

Da oltre 20 anni, UMS si dedica a fornire soluzioni innovative al mercato del cartone ondulato. Con una direzione e uno staff che vantano anni di esperienza in tecnologie all’avanguardia progettate per aumentare la produttività e l’efficienza dei costi, l’azienda negli ultimi due decenni ha rappresentato in via esclusiva una vasta gamma di produttori di apparecchiature originali a livello mondiale. L’esperienza e la dedizione di UMS nel fornire il miglior prodotto possibile a un prezzo vantaggioso, supportate da un team di ingegneri e tecnici interni, garantiscono il servizio e il supporto necessari agli operatori del settore a mantenere alti i livelli di produttività ed efficienza.

La mission della collaborazione tra le due aziende è quella di introdurre sul mercato di riferimento prodotti in grado di aumentare il livello di qualità e rendimento delle macchine da stampa esistenti. Proprio per questo BFTC è in grado di offrire anche un pacchetto di conversione per macchine a rullo gommato (sistema aperto), consentendo di innovarle e convertirle a camera racla (sistema chiuso).

La progettazione e il collaudo della conversione sono garantiti da BFT Carbon, e i benefici sono immediati, a partire da una maggiore capacità produttiva.

Le due aziende sono già al lavoro per organizzare il “BFT Road Show” in Australia e Nuova Zelanda durante la primavera del 2023: sarà una grande occasione per esplorare i vantaggi dei loro prodotti e fornire a tutte le aziende interessate ogni informazione ed approfondimento utile.