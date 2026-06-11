Nordmeccanica prosegue il proprio percorso di innovazione tecnologica nel settore del converting e del flexible packaging attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate dedicate all’ottimizzazione dei processi produttivi e alla sperimentazione di nuovi materiali e applicazioni

Tra le principali direttrici di sviluppo rientrano aNDRomeda, il sistema di intelligenza artificiale applicato alle linee di coating e laminazione, e il nuovo Innovation Hub, spazio tecnologico dedicato allo sviluppo e alla validazione di materiali e processi innovativi.

aNDRomeda: intelligenza artificiale applicata al converting

aNDRomeda rappresenta l’evoluzione dei sistemi di automazione per il coating e la laminazione, grazie all’integrazione di algoritmi di machine learning e predictive analytics in grado di ottimizzare i processi produttivi in tempo reale.

La piattaforma consente di trasformare i dati di produzione in uno strumento operativo avanzato, contribuendo a migliorare efficienza, stabilità di processo e qualità finale del prodotto.

Tra le principali funzionalità del sistema:

ottimizzazione continua dei parametri di processo per garantire prestazioni costanti;

riduzione degli scarti attraverso la prevenzione proattiva dei difetti;

manutenzione predittiva mediante monitoraggio intelligente delle apparecchiature;

controllo qualità avanzato con rilevamento e correzione automatica delle anomalie;

gestione evoluta del sistema CWM per una uniformità di coating ancora più elevata.

L’obiettivo è supportare i converter con strumenti in grado di aumentare l’affidabilità produttiva e migliorare la sostenibilità dei processi, mantenendo elevati standard qualitativi anche nelle applicazioni più complesse.

L’Innovation Hub di Nordmeccanica: un partner per lo sviluppo

Nell’Headquarters di Piacenza ha sede un Innovation Hub dedicato: una struttura progettata per supportare lo sviluppo, il collaudo e la validazione di nuovi prodotti e processi prima del passaggio alla produzione su larga scala.

L’Innovation Hub è dotato di avanzate apparecchiature per coating e laminazione, che consentono di effettuare prove complete su nuovi materiali, sistemi adesivi e strutture di packaging sostenibile. Dallo studio di substrati a base carta, ai test sulle prestazioni barriera per nuove applicazioni, fino alla validazione dei processi ai fini della conformità normativa, il team tecnico di Nordmeccanica collabora con Clienti e Partner per individuare le soluzioni più efficaci.

Perché è importante:

La transizione verso nuovi materiali o processi comporta inevitabilmente rischi tecnici. L’Innovation Hub permette di ridurre tali rischi attraverso test e validazioni rigorose in un ambiente controllato, utilizzando la stessa tecnologia impiegata in produzione. Questo consente di affrontare investimenti in nuovi impianti o materiali sulla base di risultati concreti e verificati.

Come funziona:

I clienti possono presentare le proprie esigenze specifiche all’Innovation Hub. Gli ingegneri di Nordmeccanica collaborano con i team tecnici per progettare le prove, testare diverse variabili e analizzare congiuntamente i risultati. Al termine del processo vengono forniti dati validati, parametri ottimizzati e un chiaro percorso verso la produzione.

Per le aziende impegnate nello sviluppo di nuove soluzioni di packaging, alternative sostenibili o miglioramenti prestazionali, l’Innovation Hub rappresenta uno strumento concreto di supporto tecnico e industriale.

Con aNDRomeda e il nuovo Innovation Hub, Nordmeccanica conferma la propria strategia orientata all’innovazione concreta, combinando digitalizzazione avanzata, intelligenza artificiale e ricerca applicata per supportare i converter nell’affrontare le sfide future del packaging flessibile.

In un mercato sempre più competitivo e orientato alla sostenibilità, Nordmeccanica mette a disposizione tecnologie e competenze in grado di accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni, migliorare l’efficienza produttiva e garantire standard qualitativi sempre più elevati.