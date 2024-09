I clienti di Baumer hhs conoscono il centro soluzioni nella sede centrale dell’azienda a Krefeld-Uerdingen, in Germania: un luogo dove testare nuove applicazioni e trovare idee per l’incollatura industriale e nel controllo qualità. Di recente, Baumer hhs ha ampliato i servizi presso il centro con un ampio programma di formazione, che offre ai clienti di tutto il mondo una varietà di corsi per migliorare le qualifiche dei loro operatori di macchine, del personale di assistenza e di altri dipendenti e quindi gestire meglio la carenza di manodopera qualificata nel settore.

“Collaboriamo con i clienti per adattare i nostri corsi di formazione alle loro esigenze specifiche. Il programma spazia dalla formazione di base per principianti e per chi cambia carriera, ai seminari per il personale con una preparazione più avanzata. I corsi sono limitati a un massimo di quattro partecipanti, garantendo un’esperienza di formazione e istruzione intensiva. L’obiettivo finale di tutti i corsi è lo stesso: vogliamo migliorare le competenze dei nostri clienti in modo che possano affrontare le sfide della produzione quotidiana, imparando a ottenere il massimo dalle attrezzature di incollatura e controllo qualità di Baumer hhs, per avere la massima efficienza e soddisfare in modo flessibile le richieste del mercato. I partecipanti acquisiscono anche una comprensione più approfondita dei processi tecnici coinvolti nelle loro applicazioni, così potranno essere più efficienti sul lavoro”, spiega Lars Scherberich, responsabile del centro soluzioni Baumer hhs.

La nuova struttura di formazione all’avanguardia del centro crea l’ambiente perfetto per un apprendimento mirato e orientato agli obiettivi: su circa 200 mq di spazio, Baumer hhs ha vari set-up di prova dotati delle più recenti attrezzature per l’incollatura e il controllo qualità. Dimostrazioni dal vivo illustrano come i clienti possono utilizzare le soluzioni innovative di Baumer hhs nella produzione di imballaggi e nei processi di fine linea. Ulteriori applicazioni includono, ad esempio, adesivi a dispersione e a caldo, nuovi sviluppi negli adesivi a bassa temperatura e di origine biologica e fissaggio dei carichi di pallet con adesivi antiscivolo. Lavorare con le varie teste di applicazione aiuta i partecipanti a mettere in pratica ciò che hanno imparato.

Tutti i corsi di formazione hanno un’elevata rilevanza pratica, rafforzata dal fatto che Baumer hhs produce i suoi sistemi di incollatura direttamente a Krefeld. I partecipanti possono rendersi conto di come vengono realizzati i prodotti e degli elevati standard di qualità a cui sono sottoposti. Una volta completata la formazione, i partecipanti ricevono un certificato da Baumer hhs che attesta la partecipazione ai corsi frequentati.

“Baumer hhs è nota a livello globale per rispondere in modo speciale alle esigenze individuali dei suoi clienti. Il centro soluzioni hhs è una parte importante di questo stretto collegamento con i clienti. Il nuovo programma di formazione è la nostra risposta alle richieste di molti clienti, che desiderano formare meglio i propri dipendenti e superare la carenza di manodopera qualificata in tutto il settore. Non vediamo l’ora di accogliere numerosi partecipanti da tutto il mondo”, afferma Lars Scherberich. La squadra del centro soluzioni non solo collabora con i clienti per adattare i corsi di formazione alle loro esigenze, ma si prepara anche meticolosamente per ogni visita. Inoltre, offre agli ospiti un servizio completo, comprese le prenotazioni alberghiere e i trasferimenti.

Recentemente, vari importanti produttori di imballaggi hanno preso parte a nuovi corsi di formazione presso il centro soluzioni hhs. “Le aziende hanno successivamente segnalato che la formazione ha aumentato la produttività e l’efficienza della loro attività”, afferma Armando Orellana Galán, Direttore vendite per DACH e Benelux di Baumer hhs.

Il centro soluzioni di Krefeld è specializzato nella produzione di astucci pieghevoli e imballaggi in cartone ondulato, lavorazione di fine linea e finitura di stampa. Baumer hhs gestisce un altro centro di competenza presso la sede della sua filiale italiana a Cesano Boscone, vicino a Milano, specializzata nel settore del tabacco.